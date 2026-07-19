La pasión por la Selección argentina llevó a un periodista neuquino a protagonizar una de las historias más curiosas de la previa de la final del Mundial 2026. En pleno banderazo argentino realizado en Times Square, Iñaki Reche se volvió viral al ofrecer un beso a cambio de un dólar para intentar reunir el dinero necesario para comprar una entrada para el partido decisivo ante España.

Reche cubrió todos los encuentros de la Albiceleste desde el comienzo de la Copa del Mundo, pero los elevados precios de las entradas para la final lo obligaron a buscar una alternativa tan creativa como inesperada.

Con un cartel escrito a mano que invitaba al particular intercambio, el periodista comenzó a recorrer el banderazo entre cientos de hinchas argentinos que coparon el corazón de Nueva York.

"Di 30 o 35 besos, pero recaudado ya vamos 4000 dólares, la mitad de lo que necesito", contó en diálogo con TN, mientras sostenía el cartel y vestía la camiseta de la Selección.

El neuquino explicó que el costo de la entrada hacía imposible afrontarlo con sus propios recursos.

"Yo estoy desde el principio y la verdad que me quedé seco. Esta entrada es impagable, así que, lo que haga falta", expresó.

Además del intercambio de besos, el cartel incluía su alias para que quienes quisieran colaborar pudieran enviar donaciones desde cualquier parte del mundo.

La propuesta encontró una rápida respuesta entre los fanáticos. Durante la jornada, Reche también se sumó a un músico callejero que animaba el banderazo y aprovechó para fotografiarse con "Palmito", el creador de "La Cuarta Estrella", una de las canciones más populares entre los hinchas argentinos durante este Mundial.

A través de sus redes sociales, el periodista mostró el avance de la campaña y compartió imágenes de las horas que pasó en las calles de Nueva York con una gorra en el piso para recibir colaboraciones.

Con el correr de las horas, la iniciativa siguió creciendo. El propio Reche contó que logró reunir 4.800 dólares, una cifra que representaba cerca del 60% del dinero necesario para conseguir el ansiado boleto.

"Es una locura la cantidad de mensajes, los comprobantes que me mandaron. Salí en todos lados con el cartel, repartimos besos por todos lados, la gente se copó, se sumó a la movida y ya estamos a un pasito. Un pasito más y entramos a la cancha", relató tras regresar del multitudinario banderazo.

Con la ilusión intacta de estar presente en el MetLife Stadium para acompañar a la Selección en la final, el periodista agradeció el apoyo recibido.