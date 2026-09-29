Tomás Valentín Gómez, un joven argentino radicado en Francia, fue elegido para integrar el equipo que confeccionó algunas de las prendas que utilizó el papa León XIV durante su reciente visita pastoral al santuario de Lourdes. La experiencia lo convirtió en uno de los protagonistas argentinos de la gira papal y ahora no descarta volver a colaborar durante la próxima visita del pontífice a la Argentina.

Gómez llegó a Lourdes el año pasado como voluntario por dos semanas. Tiempo después, ya de regreso en Argentina, recibió una invitación para volver al santuario y permanecer allí hasta fines de octubre, colaborando con la pastoral de lengua hispana.

Fue en ese contexto que las autoridades eclesiásticas descubrieron que tenía experiencia en la confección de vestimentas litúrgicas. El joven había comenzado a desarrollar ese oficio de manera autodidacta en su parroquia y, con el paso de los años, convirtió aquella necesidad inicial en un pequeño emprendimiento.

Para la visita de León XIV, Gómez se sumó al equipo encabezado por la hermana Marta, responsable del costurero del santuario de Lourdes. Allí trabajaron en distintas prendas destinadas al pontífice.

Entre ellas confeccionaron la casulla, la mitra y una estola blanca. Esta última tuvo un condimento especial: Gómez contó que logró terminarla apenas dos horas antes de la llegada del Papa al santuario.

“La terminamos y fue muy bonito el momento en que llegó el Papa y se la colocó”, relató el joven.

A pesar de haber sido presentado como el “sastre del Papa”, Gómez relativizó ese título y explicó que su formación fue principalmente autodidacta. “La palabra sastre me queda un poco grande”, reconoció, aunque admitió que en los últimos años comenzó a dedicarse de manera más profesional a la confección de ropa religiosa.

La experiencia en Lourdes podría no ser la última. León XIV tiene previsto visitar la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre y Gómez no descartó volver a participar en la preparación de su vestuario durante esa gira. Por ahora, permanece en Francia y dejó abierta esa posibilidad.