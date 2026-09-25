Un avión de Aerolíneas Argentinas que tenía como destino Madrid debió regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza poco después de despegar por una falla en uno de sus motores. Se trató del vuelo AR1132, que permaneció 36 minutos en el aire antes de aterrizar.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes a las 00:30 y regresó a su posición por sus propios medios. Personal aeroportuario y bomberos asistieron al avión, aunque no fue necesario activar ningún código de emergencia.

Ruidos durante el vuelo

Durante el trayecto sobre el conurbano bonaerense, vecinos de barrios cercanos reportaron ruidos similares a explosiones y vibraciones en los vidrios de algunas viviendas. Según las fuentes citadas por Ámbito, se trató de un fenómeno conocido como “compressor stall”.

Este fenómeno consiste en una alteración del flujo aerodinámico dentro del compresor del motor y puede producir sonidos semejantes a detonaciones. La falla estuvo relacionada con la entrada y salida de aire y no con fuego.

El vuelo fue reprogramado

Luego del incidente, el vuelo AR1132 fue reprogramado y Aerolíneas Argentinas utilizó otro Airbus A330-243 para realizar el viaje hacia Madrid. La nueva aeronave despegó cerca de las 4:30 y tenía previsto arribar a destino a las 21:25, hora de España.