Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni, integrante de una facción disidente de la barra brava de Newell’s Old Boys, fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión por su participación en las intimidaciones contra la familia de Ángel Di María en marzo de 2024. Las amenazas ocurrieron cuando se especulaba con el regreso del futbolista a Rosario Central, algo que finalmente se concretó en 2025.

La jueza Paula Álvarez homologó el acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y la fiscal Paula Barros, en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario. La pena contempla su participación en una asociación ilícita vinculada con la barra de Newell’s, un ataque a tiros ocurrido en julio de 2024 y las intimidaciones a la familia del jugador.

Los ataques contra la familia del futbolista

Uno de los episodios ocurrió el 25 de marzo de 2024, en las inmediaciones del country Funes Hills Miraflores, donde vive Di María. Según la acusación, ocupantes de un Renault Megane gris dispararon al aire y dejaron un cartel con amenazas para que el futbolista no regresara a Rosario.

Ese mismo día, en un edificio del centro de Rosario donde funciona la inmobiliaria de la hermana del jugador, dejaron una caja con la cabeza de un chancho y una bala incrustada, acompañada de un mensaje mafioso. La investigación sostuvo que Di Vanni habría planificado las intimidaciones por encargo de Alejandro “Rengo” Ficcadenti, a cambio de cuatro millones de pesos.

La interna de la barra de Newell’s

Di Vanni era cercano a Ficcadenti, quien buscaba disputar el liderazgo de la barra rojinegra a Leandro “Pollo” Vinardi, señalado como mano derecha de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de Los Monos. Según la investigación, las amenazas también formaban parte de una disputa por el poder dentro de la hinchada.

La condena se suma a otras causas vinculadas con la violencia en Rosario, mientras Di Vanni mantiene abierto otro expediente judicial federal por el secuestro y asesinato del empresario entrerriano Gastón Alfredo Tallone. En esa investigación, el acusado está procesado y deberá afrontar un juicio por un caso en el que el cuerpo de la víctima aún no fue encontrado. <Cite refs={["turn549927news0"]}/>