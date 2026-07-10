La historia de Vincent Lorenzo Fiordilino, un nene de apenas 18 meses, conmocionó a Estados Unidos luego de que fuera declarado muerto en un hospital de Arizona y, casi cinco horas más tarde, encontrado con vida en la morgue.

El episodio ocurrió el domingo del Super Bowl, en febrero, aunque trascendió públicamente en las últimas horas. Según informó NBC, todo comenzó a las 17:38, cuando un familiar encontró al pequeño flotando boca abajo en la pileta de su vivienda y llamó de inmediato al servicio de emergencias 911.

Mientras esperaban la llegada de los paramédicos, intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP. Luego fue trasladado de urgencia al Mercy Gilbert Medical Center.

Lo declararon muerto pese a que seguía respirando

En la guardia del hospital, un equipo médico encabezado por el doctor A. Toosi realizó maniobras para intentar salvarle la vida.

A las 18:20, el profesional declaró oficialmente el fallecimiento del niño y solicitó un minuto de silencio.

Sin embargo, tanto los padres como efectivos policiales presentes aseguraron que Vincent seguía realizando bocanadas de aire. Según el personal médico, esos movimientos correspondían a una "respiración agónica", una respuesta involuntaria que puede producirse tras un paro cardiorrespiratorio.

El impactante hallazgo en la morgue

A las 19:23, el cuerpo del pequeño fue trasladado a la morgue del hospital.

Durante ese recorrido, un detective aseguró haber escuchado un ruido proveniente del niño. Cerca de una hora después volvió a advertir movimientos similares, aunque nuevamente el personal de salud respondió que se trataba de reflejos post mortem.

La situación cambió recién a las 23:52, cuando el equipo forense ingresó para retirar el cuerpo y comprobó que Vincent seguía respirando.

Inmediatamente dieron aviso a la familia y el pequeño fue trasladado en helicóptero al Hospital de Niños de Phoenix, donde permanece internado bajo cuidados intensivos.

Investigan al médico y a los padres

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía del condado de Maricopa.

Por un lado, las autoridades analizan el accionar del equipo médico que certificó el fallecimiento del niño pese a que posteriormente fue encontrado con vida.

Según el informe policial, el doctor Toosi incluso mantuvo una discusión con un oficial que cuestionó su decisión de declarar la muerte mientras el menor aparentemente seguía respirando.

"Por favor, haga su trabajo y déjeme hacer el mío. Fui a la facultad de medicina por una razón", respondió el profesional, de acuerdo con el expediente.

En paralelo, la Policía recomendó imputar a los padres por presunto abuso infantil. Ambos admitieron haber consumido marihuana durante la mañana del accidente y los investigadores creen que podrían haber estado bajo los efectos de esa sustancia cuando el niño cayó a la pileta.

Además, el informe sostiene que los padres no advirtieron que Vincent se había alejado mientras observaban el Super Bowl.

Cómo evoluciona el estado de salud del niño

Aunque el informe oficial no identificó al menor, la familia confirmó su identidad al iniciar una campaña de recaudación de fondos para afrontar los gastos médicos.

Según explicaron sus allegados, Vincent continúa conectado a un respirador, pero no sufrió daños cerebrales graves.

No obstante, deberá afrontar un largo proceso de rehabilitación y controles médicos para evaluar su recuperación, mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las responsabilidades en un caso que conmocionó a todo Estados Unidos.