Una insólita situación se vivió este martes en el barrio Palermo cuando un camión repartidor protagonizó un inesperado incidente en la vía pública. El vehículo de reparto circulaba por la intersección de las calles Saavedra y Roger Balet cuando el asfalto se desmoronó de manera repentina bajo su peso. Como consecuencia directa de esta falla estructural en la calzada, una de las ruedas del rodado quedó completamente atrapada en el pozo generado.

El hundimiento del pavimento impidió que el transporte pudiera continuar con su recorrido habitual, dejándolo inmovilizado en medio de la esquina. Hasta el momento no fueron precisados los motivos técnicos que provocaron el desmoronamiento repentino del suelo en ese sector transitado. La escena causó una profunda sorpresa y gran preocupación entre los vecinos de la zona que presenciaron lo sucedido durante la jornada.

Este episodio volvió a poner en evidencia los serios inconvenientes de tránsito que ocasiona el deterioro de la calzada en las calles del vecindario. Por otra parte, todavía no trascendieron detalles oficiales sobre posibles daños mecánicos sufridos por el camión repartidor ni sobre el origen exacto de la rotura. Los habitantes del lugar aguardan una pronta intervención para reparar el pavimento y restablecer la normal circulación vehicular.