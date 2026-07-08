Un chofer frenó el colectivo para festejar el gol de Argentina con los pasajeros

El triunfo de la Selección argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 dejó escenas de emoción en distintos puntos del país. Una de las más llamativas ocurrió en Córdoba, donde un chofer de colectivo decidió frenar la unidad para celebrar con los pasajeros el gol que le dio la clasificación al equipo de Lionel Scaloni.

Gonzalo, conductor de una unidad de la empresa SiBus en la ciudad de Córdoba, se encontraba trabajando durante el horario del partido cuando escuchó el tanto de Enzo Fernández que significó el 3-2 definitivo y la remontada argentina.

El chofer explicó que ese horario forma parte de su rutina laboral desde hace tiempo, por lo que sabía que debía cumplir con su recorrido mientras se disputaba el encuentro.

"Este es un horario que tengo siempre, hace mucho tiempo ya. Tocó ir a trabajar y dije: bueno, lo escucharemos, no hay problema", relató.

Sin embargo, la emoción pudo más en el momento decisivo del partido.

"Solo frené en ese gol, en el tercero. Se termina el partido y seguimos en el Mundial, por eso frené. Fue una emoción tan grande", contó.

Un festejo con pasajeros que se volvió viral

Según explicó Gonzalo, los pasajeros habituales dejaron de ser simples usuarios del servicio y con el tiempo se transformaron en personas cercanas.

"Uno pasa mucho tiempo arriba del colectivo y uno se hace compinche", señaló, al explicar por qué decidió compartir ese momento con quienes viajaban junto a él.

El chofer aseguró que la reacción fue completamente espontánea.

"Quise festejarlo y abrazar a los pasajeros, fue todo muy espontáneo", expresó.

La celebración duró apenas unos segundos, pero quedó registrada en un video que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. En las imágenes se observa al conductor detener la unidad, asegurar el vehículo y abrazarse con quienes estaban a bordo.

"Yo frené el colectivo, obviamente puse el freno de mano, lo paré y abracé a los pasajeros. Se subió otro hombre y lo abracé. Qué alegría por Dios que tenía", recordó emocionado.