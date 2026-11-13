Un colectivo de la Red Tulum se rompió y dejó a pasajeros bajo 40º de calor

Un colectivo de la Red Tulum sufrió un desperfecto mecánico este mediodía en la provincia de San Juan y dejó a decenas de usuarios varados en la vía pública. El incidente fue protagonizado por una unidad perteneciente a la línea A, la cual detuvo su marcha de manera imprevista mientras realizaba su recorrido habitual por la zona capitalina.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 13.30 en la intersección de avenida Libertador y Lateral de Circunvalación, un punto neurálgico del tránsito local. A raíz de la avería técnica que impidió continuar el viaje, los pasajeros debieron descender del transporte público por sus propios medios para buscar una alternativa de traslado.

La situación generó un importante malestar entre los viajeros, quienes vieron retrasada la llegada a sus respectivos destinos laborales y personales. El principal inconveniente radicó en que tuvieron que aguardar el paso de otra unidad de refuerzo en plena calle, expuestos a una jornada agobiante con 40º de calor.