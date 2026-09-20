Un corte de energía afectó el servicio de agua potable en Ullum

El servicio de agua potable se encuentra afectado este domingo en todo el departamento Ullum debido a la falta de abastecimiento de energía eléctrica en el establecimiento potabilizador de la zona.

Según informaron, la interrupción del suministro eléctrico impide el normal funcionamiento de las instalaciones encargadas de la potabilización y distribución del agua. La prestación permanecerá afectada hasta que la empresa distribuidora de energía restablezca el servicio.

Desde el organismo recordaron a los vecinos la importancia de realizar un uso racional del agua potable mientras persista la situación, con el objetivo de preservar las reservas disponibles en los hogares.

En ese sentido, señalaron que los tanques domiciliarios permiten afrontar este tipo de inconvenientes durante más de 24 horas, siempre que el consumo sea responsable.

La normalización del servicio de agua potable quedará sujeta al restablecimiento del suministro eléctrico y a la posterior recuperación del funcionamiento del establecimiento potabilizador.