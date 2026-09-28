A contramano de su política habitual en materia laboral y presupuestaria, el Gobierno nacional confirmó la incorporación de nuevos días festivos al calendario oficial con motivo de la llegada del papa León XIV a la República Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026.

La decisión quedó ratificada este lunes 28 de septiembre mediante la publicación del Decreto 1103/2026 en el Boletín Oficial, instrumento que declara de Interés Nacional la visita oficial y todas las actividades institucionales, protocolares y logísticas vinculadas al Pontífice.

El esquema fijado por la normativa contempla una aplicación escalonada de las jornadas no laborables según el territorio y el recorrido previsto. De esta manera, el día lunes 9 de noviembre de 2026 regirá como feriado nacional en todo el país.

En tanto, el martes 10 de noviembre la medida se aplicará exclusivamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Por último, el miércoles 11 de noviembre el feriado abarcará de manera única a la provincia de Buenos Aires.

Para dar soporte a la envergadura del evento, la resolución dispone además la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el papa León XIV”, organismo que funcionará dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Esta entidad tendrá como fin primordial planificar, coordinar, articular y conducir cada una de las acciones requeridas para la organización de la agenda papal, así como dar respuesta a las obligaciones operativas que se deriven de la misma.

La Unidad Ejecutora contará con un plazo de vigencia supeditado al cumplimiento de sus metas, con un límite máximo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Entre sus objetivos centrales, la norma detalla la administración integral de los requerimientos de logística, infraestructura, seguridad, operativos de emergencias y protocolo, garantizando la articulación entre las distintas jurisdicciones nacionales y provinciales involucradas.

Así lo estipula el Decreto 1103/2026 publicado en el Boletín Oficial. “Decláranse de interés nacional la visita oficial a la República Argentina de Su Santidad el papa León XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita”, argumenta.