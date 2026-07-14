La previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo de polémica luego de que el diario británico Daily Mail publicara un artículo en el que cuestionó la designación del árbitro estadounidense Ismail Elfath y sugiriera un supuesto favoritismo hacia la Selección argentina.

Con un título provocador, el medio inglés aseguró que "Lionel Messi consigue que su árbitro favorito juegue la semifinal del Mundial entre Inglaterra y Argentina", haciendo referencia a versiones que circulan sobre un presunto beneficio arbitral para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Según el periódico, la designación de Elfath "intensificó los temores" de quienes sostienen, sin pruebas, que Argentina podría verse favorecida durante el torneo.

El antecedente entre Messi y Elfath

El Daily Mail respaldó su planteo repasando los antecedentes entre el árbitro y Lionel Messi desde la llegada del capitán argentino al Inter Miami en 2023.

El artículo recordó que Elfath dirigió la final de la Leagues Cup, conquistada por el conjunto estadounidense frente a Nashville SC, y señaló que el rosarino disputó cuatro encuentros bajo su arbitraje en la MLS, con un saldo de cuatro triunfos y cuatro goles.

También hizo referencia al perfil disciplinario del juez estadounidense, indicando que antes del receso de la MLS mostró 41 tarjetas amarillas, tres expulsiones y sancionó tres penales en apenas diez partidos, una tendencia que, según el medio, continuó durante el Mundial.

Además, recordó que Elfath integró el equipo arbitral como cuarto árbitro en la final del Mundial de Qatar 2022, en la que Argentina derrotó a Francia para conquistar el título.

Las críticas al arbitraje

El periódico británico también repasó algunos partidos dirigidos por Elfath en la actual Copa del Mundo. Entre ellos mencionó el encuentro entre España y Uruguay, que generó cuestionamientos por parte de la prensa española debido al criterio disciplinario aplicado por el árbitro.

Asimismo, hizo referencia a una intervención del VAR que corrigió un penal durante el partido entre Noruega y Brasil.

La respuesta de la FIFA

Frente a las versiones difundidas, la FIFA volvió a rechazar cualquier insinuación sobre un supuesto favoritismo arbitral.

El presidente de la Comisión de Árbitros del organismo, Pierluigi Collina, sostuvo que "las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte" y remarcó que "nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente Gianni Infantino".

De esta manera, mientras Argentina e Inglaterra ultiman detalles para una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026, la tensión también se traslada fuera del campo de juego, alimentada por el debate en torno a las designaciones arbitrales.