Un diputado británico salió al cruce del presidente Javier Milei luego de conocerse que el mandatario argentino encabezará una cadena nacional dedicada a la cuestión de las Islas Malvinas.

James Cartlidge, referente en materia de Defensa del Partido Conservador británico, respondió públicamente al reclamo argentino y defendió la posición histórica del Reino Unido.

La respuesta británica

El legislador utilizó sus redes sociales para referirse a las Malvinas y reivindicó la postura de Londres sobre la soberanía de las islas.

Cartlidge también recordó la participación de los soldados británicos durante la guerra de 1982 y sostuvo que el Reino Unido continuará respaldando a los habitantes del archipiélago.

Sus declaraciones se produjeron luego de que trascendiera que Milei realizará un mensaje oficial sobre la cuestión Malvinas.

Hermetismo sobre el anuncio

El Gobierno argentino mantiene bajo reserva los detalles de la cadena nacional que encabezará el Presidente. Desde Casa Rosada indicaron que el discurso está siendo elaborado y que incluirá diferentes aspectos relacionados con la cuestión Malvinas.

El vocero presidencial remarcó que la posición argentina se mantiene y sostuvo que el reclamo por la soberanía de las islas continúa siendo una prioridad.

Un nuevo foco de tensión

La respuesta del diputado británico se suma a otros pronunciamientos surgidos desde el Reino Unido en los últimos días.

El debate internacional volvió a tomar fuerza luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había puesto en discusión el respaldo de Washington a la posición británica.

Desde Londres insistieron en que su postura sobre la soberanía de las islas no cambió. La nueva respuesta de un dirigente británico suma así un capítulo más al histórico conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido por las Malvinas.