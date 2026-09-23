El diputado provincial de Entre Ríos Juan Manuel Rossi quedó en el centro de una polémica luego de que se viralizara un video grabado durante una sesión legislativa. En las imágenes, el legislador aparece manipulando un objeto y realizando un movimiento con la mano hacia su rostro, una escena que generó acusaciones en redes sociales sobre un supuesto consumo de drogas. Rossi negó esa versión y aseguró que estaba utilizando una birome para rascarse el ombligo.

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, afirmó el legislador en su cuenta de X.

Rossi, que integra el bloque Juntos y es presidente provincial del Partido Socialista, sostuvo además que estaba dispuesto a realizarse un examen toxicológico para responder a las acusaciones. También apuntó contra sectores de la oposición y los responsabilizó por la difusión del material.

El video que generó la polémica

La grabación corresponde a una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. En el fragmento que circuló en redes, Rossi sostiene un objeto mientras realiza un movimiento que algunos usuarios interpretaron como un supuesto consumo de cocaína.

Según la explicación del diputado, se trataba de una birome que utilizaba para rascarse el ombligo. Además, difundió el fragmento del video que, según sostuvo, corresponde a la grabación original y permite observar con mayor contexto el gesto que generó las acusaciones.

La controversia se produjo mientras Rossi también mantenía un intercambio político con diputadas del Partido Justicialista, Laura Stratta y Andrea Zoff, durante un debate de comisión. El legislador defendía el procedimiento utilizado por el oficialismo para emitir dictámenes sobre proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.

Desde el entorno del gobernador Rogelio Frigerio respaldaron al diputado. El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, cuestionó la difusión del video y sostuvo que habría sido manipulado mediante inteligencia artificial para generar una acusación contra Rossi.

Rossi, por su parte, desafió a sus críticos a explicar otras cuestiones de la política entrerriana mientras él se sometía a un análisis toxicológico. La polémica continuó en redes sociales, donde el video y la respuesta del legislador generaron numerosas reacciones.