Un proyecto de ley presentado en Mendoza propone prohibir el ingreso y la permanencia de niños y niñas menores de 2 años en las tribunas populares de los estadios de fútbol de la provincia.

La iniciativa fue impulsada por el diputado radical Jorge Zingaretti y establece que la restricción no alcanzaría a los estadios en general, sino específicamente a los sectores populares. El proyecto contempla que los bebés puedan ingresar a plateas, palcos y otros espacios que no sean considerados tribunas populares.

Cuál es el argumento del proyecto

Según los fundamentos de la iniciativa, las populares presentan características particulares por la concentración de espectadores, la circulación permanente, los empujones, saltos, cánticos y el nivel de ruido.

El proyecto sostiene que estas condiciones pueden representar un riesgo para los niños pequeños, especialmente porque dependen de un adulto para desplazarse, protegerse o ser evacuados ante una eventual emergencia. También menciona la exposición a ruidos elevados provocados por los gritos, bombos y pirotecnia.

Dónde podrían ingresar los menores de 2 años

La propuesta establece que la prohibición se limite a las tribunas populares. Por lo tanto, los niños menores de esa edad podrían ingresar a:

Plateas.

Palcos.

Sectores familiares.

Otros espacios que no sean considerados tribunas populares.

La iniciativa aclara que esos sectores igualmente deberán cumplir con las normas generales de seguridad y las condiciones de acceso establecidas para cada espectáculo deportivo.

Cómo se comprobaría la edad

En caso de aprobarse, la edad del niño deberá acreditarse al momento del ingreso al estadio.

Para hacerlo, el adulto responsable podrá presentar el DNI físico o digital, o bien el certificado o partida de nacimiento. La documentación deberá ser exhibida por el padre, madre, representante legal, tutor o adulto que acompañe al menor.

Qué deberán hacer los clubes

El proyecto también establece obligaciones para los clubes y organizadores de los partidos.

Deberán informar de manera visible y anticipada que los menores de 2 años no pueden ingresar a las populares. La misma información deberá aparecer en las condiciones de venta y adquisición de las entradas.

Además, el personal encargado de los accesos y de la seguridad deberá recibir capacitación para aplicar la medida de manera respetuosa y evitar situaciones de confrontación con las familias. Los clubes también deberán explicar a los adultos responsables los motivos de la restricción.