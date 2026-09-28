La Justicia de San Juan formalizó este lunes la investigación contra dos jóvenes acusados de agredir al hijo de un juez de Flagrancia durante un episodio de violencia ocurrido en julio de 2025. La víctima sufrió lesiones en la cabeza y una fractura de tabique nasal que requirió una intervención quirúrgica. Uno de los imputados es Eduardo Caputo, gerente de HG Perforaciones y secretario de Casemi. El otro acusado es Alberto Grau, de 25 años, vinculado al sector agrícola.

Eduardo Caputo concetado via Zoom

Ambos quedaron bajo investigación por el hecho ocurrido el 6 de julio del año pasado, que tuvo dos momentos: uno dentro de un boliche de Capital y otro en las inmediaciones del establecimiento.

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público Fiscal, el conflicto comenzó en el interior de un local noctura conocido hoy La Llave (anteriormente La Dominga). Allí se produjo un altercado entre Caputo y un joven de apellido Pujador. En ese contexto, Moine, hijo del magistrado, intervino para intentar separarlos.

La acusación sostiene que Caputo arrojó un vaso de vidrio contra Moine y le provocó un corte en el cuero cabelludo. Después del episodio, ambos jóvenes decidieron retirarse del local, pero fueron interceptados nuevamente en el exterior.

En ese segundo enfrentamiento, Grau habría golpeado a Moine en el rostro. Los dos jóvenes agredidos lograron escapar y refugiarse en el vehículo en el que habían llegado.

La denuncia derivó en una investigación que constató, además del corte en la cabeza, una fractura de tabique nasal que obligó a Moine a someterse a una cirugía. Su recuperación fue estimada en 35 días, sujeta a la evolución posoperatoria.

Las imputaciones

La audiencia estuvo a cargo de la UFI Genérica, con la intervención de los ayudantes fiscales Sofía Olmo y Rodrigo Herrera. El juez de Garantías Mariano Carrera formalizó la investigación y dispuso que Caputo sea investigado por lesiones leves, mientras que Grau quedó imputado por lesiones graves contra Moine y lesiones leves contra Pujador, en concurso real.

Los dos acusados quedaron en libertad, aunque sujetos a medidas coercitivas mientras avanza el proceso judicial. La querella de las víctimas está representada por el abogado Franco Montes y la defensa de los imputados, por Agustín Idemi.