Una investigación argentina identificó coincidencias entre los ciclos de El Niño y La Niña y ciertos cambios en la posición de la Tierra respecto del Sol. El trabajo plantea que las condiciones vinculadas con El Niño podrían predominar hasta 2030, aunque aclara que se trata de una hipótesis científica y no de un pronóstico confirmado para los próximos años.

El estudio fue realizado por Guillermo A. Chinni, investigador de las universidades Austral y del Salvador, y publicado el 11 de noviembre en la revista Frontiers in Earth Science. Para llegar a sus conclusiones, comparó registros climáticos y astronómicos correspondientes al período 1948-2025.

Qué encontró el estudio sobre El Niño y La Niña

Chinni analizó datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y registros de la distancia y la posición relativa entre la Tierra y el Sol, especialmente alrededor de los equinoccios.

La comparación permitió identificar oscilaciones coincidentes en intervalos de entre 2,5 y 3 años, cerca de 4 años y entre 8 y 16 años. Estas recurrencias podrían aportar nuevas pistas para comprender por qué El Niño y La Niña reaparecen sin seguir un calendario fijo.

El Niño se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial y La Niña, por su enfriamiento. Ambos fenómenos alteran la circulación atmosférica y pueden influir en las lluvias y temperaturas de distintas regiones del mundo.

Por qué la investigación mira hasta 2030

Como las variables astronómicas pueden calcularse para años futuros, el investigador extendió parte de su análisis hasta 2030. En esa proyección, identificó una fase positiva de una oscilación de aproximadamente 11 a 13 años que, en el registro histórico, coincidió en algunos períodos con condiciones similares a El Niño.

El análisis también mostró señales alrededor de 2026-2027 y 2029-2030. Sin embargo, esos máximos pertenecen a las oscilaciones estadísticas reconstruidas: no prueban que vaya a desarrollarse un episodio de El Niño en cada una de esas fechas.

El trabajo no demuestra que el movimiento terrestre provoque El Niño ni permite anticipar su intensidad. Para comprobar la hipótesis harán falta nuevas observaciones y estudios que expliquen los mecanismos físicos que podrían vincular ambos procesos.

Qué significa el hallazgo para San Juan

La investigación no ofrece pronósticos de lluvia, nieve ni caudales para San Juan. En una provincia que depende del agua acumulada en la Cordillera y de los ríos para sostener el riego y el abastecimiento, esa distinción resulta fundamental.

El panorama hídrico local ya es objeto de seguimientos específicos: la UNSJ presentó un pronóstico de escurrimiento para el ciclo 2026-2027 y las autoridades provinciales monitorean el deshielo y los caudales. Esas evaluaciones se basan en información regional y no pueden reemplazarse por una hipótesis sobre ciclos climáticos globales.

Por eso, el hallazgo abre una línea de investigación para los próximos años, pero no alcanza para afirmar que San Juan tendrá más tormentas, nevadas o disponibilidad de agua hasta 2030.