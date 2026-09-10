La suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las legislativas de 2025 representó un ahorro de apenas US$ 9,5 millones (un 3% del gasto total), cifra considerablemente distante de los más de US$ 200 millones que el Gobierno nacional había estimado economizar. Así lo reveló el informe "Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano", elaborado por la Fundación Éforo a partir de datos oficiales de Presupuesto Abierto, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y el INDEC.

Según el relevamiento a valores constantes, el Estado destinó $468.083 millones a la logística y financiamiento de la contienda electoral de 2025, frente a los $482.561 millones ejecutados en las legislativas de 2021 (donde sí se realizaron las primarias).

A pesar de haberse desplegado una sola jornada comicial en lugar de dos, la diferencia fue de solo $14.478 millones.

El estudio detectó que el factor determinante que neutralizó el ahorro de rubros como impresión de boletas o aportes de campaña fue el drástico incremento en los costos logísticos del Correo Argentino, que demandaron $225.113 millones (el 48% del presupuesto total), alcanzando el pico más alto de la serie histórica.

El informe resalta que los comicios de 2025 resultaron un 58% más costosos en términos reales que las legislativas de 2009 —última elección previa a la vigencia de las PASO—, evidenciando una fuerte "rigidez a la baja" del gasto político.

En este contexto, la vicepresidenta de la Fundación Éforo, Carla Pitiot, enfatizó la necesidad de transparentar la composición del gasto público electoral para evaluar la eficiencia del sistema, en momentos donde los datos cobran relevancia técnica mientras el Poder Ejecutivo negocia en el Senado la eliminación definitiva de las primarias hacia 2027 sosteniendo el argumento del ahorro fiscal.