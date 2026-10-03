Un ex Gran Hermano denunció a una famosa por estafa y hay escándalo

Sebastián Bambi Bello y Romina Uhrig quedaron en el centro de un conflicto judicial tras la acusación pública presentada por el joven mendocino contra la exdiputada. Luego de convivir varios meses en Buenos Aires, la relación entre los antiguos aliados cambió de forma drástica al salir a la luz serias irresponsabilidades económicas e impositivas.

La controversia comenzó cuando la ex Gran Hermano solicitó registrar a nombre de Bello un vehículo de su propiedad. "Me llamó un día y me preguntó si podía poner a mi nombre el auto que se compró. Le dije que sí porque me puso como excusa que tenía quilombos con su exmarido y que tenía miedo de que si estaba a nombre de ella, su ex se quedara con el auto y también para devolverle el favor de que me había hospedado", explicó el exparticipante al detallar el origen del problema.

El panorama empeoró para el perjudicado cuando empezaron a llegar a su dirección infracciones de tránsito impagas registradas en el Acceso Oeste por montos superiores a $1.600.000. Al exigir regularizar el dominio, la mediática propuso alternativas inviables. "Primero se lo pedí de buena manera y me decía que no tenía plata. Me pidió que sacara $5.000.000 de crédito, de no sé dónde, para que yo hiciera la transferencia del vehículo", reveló Bello sobre el accionar de la señalada.

Sumado a las faltas viales, surgió una maniobra aún más grave ligada al uso impropio del Certificado Único de Discapacidad que posee el ex concursante por hipoacusia. "La patente tenía mi CUD y Romina ponía mi número en el Telepase para no pagarlo", aseguró el perjudicado. De acuerdo a la versión periodística expuesta en televisión, la ex Gran Hermano decidió cortar el contacto directo para congelar las conversaciones.

Ante las reiteradas demandas de su excompañero, se filtró una contestación enviada por la acusada justificando las demoras. "Tengo un millón de quilombos. Lo del auto ya lo hubiese hecho, pero todavía no pude cobrar un mango. No es que puedo cambiar el auto a mi nombre, tengo que tener casi $5.000.000, si vos tenés para prestarmelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problemas, pero hoy no tengo nada", alegó la imputada antes de suspender toda interacción.