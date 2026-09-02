Un ex Gran Hermano se cansó y reveló la verdad detrás de un gran mito del show

Un finalista del certamen televisivo de 2022 rompió con las especulaciones respecto a las ganancias de los participantes de programas de alta audiencia y detalló las dinámicas financieras que enfrentan al finalizar su exposición en pantalla.

Durante un reportaje transmitido por una plataforma de videos, el exparticipante abordó las falsas creencias asociadas a los salarios del sector y la industria digital. Respecto a la percepción pública sobre los ingresos, el entrevistado afirmó: “Creo que hay algo de ‘son millonarios los que laburan con redes o los que están en la tele y eso’. No es que la gente esté errada en el pensamiento: se gana muy bien, pero hay una exageración o una exageración de precios”.

En relación con las dificultades cotidianas y la sostenibilidad financiera personal tras la fama inmediata, explicó: “Todos tenemos nuestras cosas y a todos nos cuesta. Obviamente estamos en un lugar más privilegiado porque hay un montón de cosas que vienen, pero creo que hay una mentira sobre eso de ‘Yo salí de Gran Hermano y ahora tengo la vida resuelta’. La verdad, me ha pasado estar meses por ahí y decir ‘Che, no llego a pagar las expensas’. Es decisión mía por elegir vivir en ese lugar o por gastar mal la plata en otros lados’, pero hay una exageración”.

Asimismo, detalló las plataformas más rentables y la efectividad de las acciones comerciales independientes. Sobre el funcionamiento de la generación de ingresos en plataformas digitales, señaló: “Creo que las redes sociales, las acciones, puntualmente. Hoy en día no es necesario por ahí, estar en algún lugar, en un canal de stream o estar en un medio para recibir un ingreso alto. Si es verdad que suma, pero para mí las redes sociales son muy autoindependientes, autogestivas. Uno puede hacer las cosas que quiere, como quiere, y manejarlo y que le vaya muy bien”.

Sobre la importancia de la fidelización del público por encima del volumen de audiencia, sostuvo: “Es clave, primero, la construcción de algo, de una identidad, una comunidad, lo que sea. Si vos tenés 10.000 seguidores, pero son fieles, pesa mucho más que capaz alguien que tiene 100.000, con 3.000 fieles, porque es mucho más”.

En cuanto a los inicios de la monetización de su imagen y los acuerdos comerciales iniciales, añadió: “Y para mí es muy importante no apresurarse, porque al principio, todos hemos hecho canjes. Yo en su momento hacía canjes con panaderías. Y era mi primer canje, yo estaba chocho. Y me costaba mucho después hacer con un canje de ropa, y que me paguen por la ropa, porque con la ropa yo ya estaba”.

Finalmente, al recordar la adquisición de su primer vehículo tras finalizar el programa, declaró: “Cuando salí de la casa, con mi primer pago grande, fui y me compré mi primer auto, y fue como ‘¡Che, bol…!’”. Sobre el método empleado para concretar la compra, concluyó: “Yo venía diciendo ‘me quiero comprar un auto, tengo mi objetivo’, cuando salí de la casa. Iba tachando, y bueno, hice esta acción y me pagaron 400 dólares. Eran 400 menos para el auto. Así, fue que hice una acción, es esta plata y ¡pim! me alcanzaba para el auto, sin contar todo lo que yo tenía”.