Mario Alberto Pacheco, exfutbolista de San Martín y actual director técnico, acordó pagar $300.000 a un automovilista al que golpeó en el rostro durante una discusión de tránsito frente a una escuela de San Juan. El acuerdo fue homologado este viernes por la Justicia y establece que deberá abonar el dinero en efectivo, en un solo pago, antes del próximo 5 de diciembre.

El episodio ocurrió el 25 de marzo de 2026, cerca del mediodía, en la esquina de calles Del Bono y Saavedra, frente a la Escuela Fonseca. Según la investigación del fiscal José Plaza y la ayudante fiscal Belén Sánchez, Pacheco cruzaba la calle junto a su hijo cuando se produjo el conflicto con Pablo Álvarez, quien circulaba en su automóvil por esa intersección.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el exjugador golpeó el capó del vehículo y metió un brazo por la ventanilla para sacar una mochila que estaba en el interior. El conductor detuvo la marcha, estacionó y bajó para reclamarle que le devolviera sus pertenencias. En ese momento, Pacheco le dio una trompada en el rostro.

La agresión le provocó a Álvarez un corte de tres centímetros en la frente, a la altura de los ojos. La lesión requirió atención médica y puntos de sutura. Además, el informe médico determinó que necesitó 17 días de curación y tuvo siete días de incapacidad laboral.

La secuencia fue presenciada por varias personas que estaban en las inmediaciones del establecimiento educativo. Entre ellas se encontraba una agente de la Monitora Urbana, cuyo testimonio fue importante para reconstruir lo sucedido.

En la audiencia, presidida por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, Pacheco estuvo representado por el abogado Maximiliano Páez Delgado. Las partes alcanzaron un acuerdo económico que fue homologado por el magistrado.

Un antecedente judicial por violencia de género

El caso representa un nuevo paso de Pacheco por los tribunales, nueve años después de otro antecedente judicial. El 31 de octubre de 2017 había sido beneficiado con una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, en una causa en la que estaba imputado por lesiones leves y amenazas en un contexto de violencia de género.

En aquella oportunidad, el expediente había sido tramitado en la Comisaría de la Mujer.