

Contra el intento de una vez más, de criminalizar la protesta social, La Cámara de Casación Penal, falló nuevamente a favor de trabajadores sanitarios y profesionales de la salud del Hospital Garrahan y afirmó que hubo “inexistencia de delito” en las distintas medidas de fuerza que realizaron el año pasado en contra de la gestión del ministro Mario Lugones y el director designado Mariano Pirozzo.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, profesionales, técnicas y trabajadores representadas por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron esta decisión judicial impartida por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal "desestima las denuncias realizadas Pirozzo, designado por el ministro de Salud de la Nación".

"Acá se dejó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud del Hospital, a lo largo de todo el año pasado", manifestaron respaldados por Casación que sostuvo que "el magistrado instructor resolvió desestimar las actuaciones por inexistencia de delito".

Por su parte, la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, planteó que todos los fallos judiciales "les fueron dando la razón" y aseguro que, además, "les da confianza" que la Dra. María Servini "tomara intervención en el proceso sumarial insólito" que le hicieron a 40 trabajadores por protestar en defensa del hospital: "Nos está convocando a prestar testimonio para conocer de primera mano lo que ocurrió”, agregó.

“El hostigamiento de una intervención netamente política como es la de Mariano Pirozzo, que no es pediatra ni registra experiencia alguna en el sector público, que no termina de clarificar qué están haciendo con los fondos millonarios del hospital, que tiene como propósito privatizar áreas del Garrahan, que designa asesores sin concurso con sueldos millonarios, que filtra información reservada como la que, en su momento, el ya renunciado ex jefe de Gabinete (Manuel) Adorni utilizó para atacarnos por X, ahora emprende una nueva medida, en este caso contra mí, con un nuevo sumario por mi rol de representante gremial. Son lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación”, expresó Lezana.

Este fallo de la Cámara de Casación Penal ratifica lo que ya había expresado el fallo del juez Herman Mendel en la Justicia del Trabajo que "protestar no es delito" sobre todo porque se expresaron ante "la asfixia salarial, el vaciamiento, la violencia institucional".

"La protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores, las trabajadoras y quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros y compañeras desde los sindicatos. Luchar sirve y estos fallos ratifican que no es delito", concluyó.



