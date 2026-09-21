Un famoso, super odiado por todos, confirmó que será papá a sus 49 años

La exposición en la televisión suele durar poco y obliga a buscar nuevos rumbos laborales. Tras su paso por la casa de Gran Hermano en 2022, Juan Reverdito enfrentó la falta de continuidad en los medios y debió adaptarse a diferentes empleos para salir adelante. Luego de manejar un taxi durante jornadas de hasta 14 horas y de desprenderse de ese vehículo, encontró en la moto una herramienta para generar ingresos diarios mediante aplicaciones de traslado de pasajeros y paquetes.

En ese nuevo esquema de rutina, Reverdito equilibra las entregas con su labor comunitaria. Según sus propias palabras, "Trabajo con la moto, hago un par de horas a la tarde porque a la mañana trabajo para personas en situation de calle y cuando salgo, hago un par de horas para la comida del día". A pesar de haber intentado sostenerse en el espectáculo mediante el teatro, el streaming y participaciones en paneles de televisión, la estabilidad económica llegó por el lado del trabajo independiente sobre dos ruedas.

Más allá del ámbito laboral, la vida del exparticipante dio un vuelco en el plano personal. A los 49 años, Reverdito confirmó la llegada de Francesco Giuliano Reverdito, su primer hijo junto a la influencer Celeste Rigoni, con quien comparte su vida desde 2023. Para el extaxista representa su tercer hijo, sumándose a Juan Cruz, de 28 años, y a Felipe, de nueve. Además de ser abuelo, confirmó que próximamente volverá a tener un nieto.

El nacimiento quedó registrado en un video del parto que difundió en sus plataformas digitales. Al momento de compartir la novedad con sus seguidores, Reverdito reflexionó sobre esta nueva etapa familiar y aseguró que "No me imaginé volver a ser padre". En el mismo sentido, completó su mensaje al definir al recién nacido como "Una vida llena de amor, él es Francesco Giuliano Reverdito, mi tercer hijo con casi 50 años".