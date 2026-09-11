El fiscal federal Franco Picardi pidió que Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declare como testigo en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido fue realizado mediante un exhorto y busca incorporar formalmente al expediente la información que la abogada dijo conocer sobre el origen de los audios atribuidos al exdirector del organismo Diego Spagnuolo.

La solicitud se produce mientras Beller permanece en Bolivia, donde el 17 de agosto recibió tres disparos en un ataque por el que Cerimedo quedó detenido preventivamente, acusado de intento de femicidio. El consultor político negó haber participado del hecho o haber contratado personas para atacar a su expareja.

Qué busca conocer la Justicia

Beller tomó relevancia en la causa ANDIS a partir de sus declaraciones sobre las grabaciones que dieron origen a parte de la investigación. La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, utilizó esos dichos para sostener que los audios podrían haber sido manipulados.

Según esa versión, Beller habría señalado que Cerimedo le habló de una supuesta tarea de inteligencia vinculada con la filtración de las grabaciones. Ahora, Picardi busca escuchar directamente a la abogada y determinar qué información posee sobre el origen de los registros y las circunstancias en las que fueron difundidos.

La diputada Marcela Pagano había solicitado previamente que Beller fuera citada y que aportara las grabaciones que, según afirmó públicamente, tendría en su poder. La Justicia analiza que su eventual declaración pueda realizarse de manera virtual debido a su situación en Bolivia.

La pericia sobre los audios continúa

Mientras se define la declaración de Beller, la Justicia continúa con el análisis técnico de los audios atribuidos a Spagnuolo. El juez federal Ariel Lijo rechazó un pedido del exfuncionario para suspender la pericia y Gendarmería sigue trabajando sobre los archivos.

Los investigadores buscan determinar el origen y autenticidad de las grabaciones y establecer si tuvieron cortes, ediciones o manipulaciones posteriores, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. La Fiscalía sostiene que existen además otros elementos independientes de los audios, como documentación, teléfonos secuestrados y resultados de allanamientos.

El rol de Cerimedo

Cerimedo ya había declarado como testigo ante Picardi en septiembre de 2025. En esa oportunidad aseguró que Spagnuolo le había hablado de un supuesto esquema de retornos relacionado con las compras de medicamentos de ANDIS.

También sostuvo que el entonces funcionario le habría dicho que había informado al presidente Javier Milei sobre esa situación durante una conversación en la Quinta de Olivos y mencionó a Eduardo “Lule” Menem al reconstruir el supuesto circuito de las coimas. Esas afirmaciones forman parte de la investigación y deben ser corroboradas judicialmente.

Beller, en tanto, había sido convocada a declarar en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, pero el 26 de agosto suspendió esa presentación y pidió ser incorporada al régimen de testigos protegidos por temor por su seguridad.