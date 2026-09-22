Andros Townsend, exjugador del Tottenham y de la Selección de Inglaterra, sufrió un impactante accidente durante la entrada en calor de un partido en Tailandia. El futbolista de 35 años fue arrollado por un compactador de césped mientras los jugadores realizaban los trabajos previos al encuentro.

El episodio ocurrió en el Estadio Tinsulanon, antes del partido entre Prachuap y Pattani FC por la tercera fecha del campeonato doméstico. La máquina circulaba por el campo de juego cuando Townsend quedó delante y el conductor no logró detenerla a tiempo.

El rodillo pasó por su pierna

La imagen del accidente rápidamente comenzó a circular por las redes sociales debido al impacto de la escena. Townsend cayó al piso y el rodillo pasó por encima de su pierna izquierda, aunque finalmente no sufrió una lesión de gravedad.

A pesar del momento vivido, el futbolista pudo continuar en el encuentro. Townsend comenzó el partido entre los suplentes y posteriormente ingresó durante los últimos minutos.

Victoria de Prachuap

Prachuap terminó imponiéndose por 3-0 ante Pattani FC como visitante. Los goles fueron convertidos por Saharat Kanyaroj, Taua y Edgar Méndez.

Townsend atraviesa sus últimos años como futbolista profesional en la liga de Tailandia, después de su paso por distintos equipos de la Premier League. El exvolante también tuvo participación con la Selección de Inglaterra.