Un gallo se convirtió en la gran sorpresa de un remate realizado en Bolívar al alcanzar una cifra que multiplicó varias veces el valor habitual de este tipo de animales. El ejemplar fue vendido por $3.020.000 durante la 97ª Exposición Rural de Bolívar, luego de una intensa puja entre los compradores.

El animal pertenece a la raza Plymouth Rock Barrado, conocida popularmente como “bataraz”, y durante la muestra fue elegido Gran Campeón. Su cotización quedó muy por encima del precio promedio de estos ejemplares, que ronda los $400.000.

El remate estuvo a cargo de Fernando Villanueva, quien finalmente bajó el martillo en $3,02 millones. El comprador fue un criador de Bolívar que prefirió mantener su identidad en reserva.

Un precio fuera de lo habitual

La diferencia entre el valor alcanzado en la subasta y el precio habitual de mercado fue uno de los datos que más llamó la atención. Mientras un ejemplar de estas características suele ubicarse alrededor de los $400.000, el Gran Campeón llegó a superar los $3 millones.

La venta se produjo días atrás, aunque las imágenes del remate comenzaron a circular con fuerza en redes sociales durante las últimas horas y volvieron a poner el foco sobre la particular operación.

La cabaña que puso a la venta el ejemplar fue Los Peques de Carhué, propiedad de Cristian Arias, dedicada a la cría de aves.

El regreso de las aves a la Rural

La venta también tuvo un significado particular para la Exposición Rural de Bolívar. En su edición número 97, la muestra volvió a incorporar aves después de las restricciones sanitarias implementadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a raíz de la gripe aviar.

El regreso de esta actividad permitió que criadores y productores volvieran a presentar sus ejemplares y participar de las tradicionales competencias y remates.

En ese contexto, el Plymouth Rock Barrado se destacó entre los animales expuestos y terminó recibiendo la distinción de Gran Campeón antes de convertirse en el protagonista de una de las ventas más llamativas de la muestra.

El remate cerró así con un número que sorprendió incluso dentro del ámbito avícola: $3.020.000 por un gallo cuyo valor habitual se encuentra muy por debajo de esa cifra.