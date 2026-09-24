San Juan empieza a mostrar señales de movimiento en el mercado inmobiliario, aunque todavía lejos de un boom. Así lo describió Sebastián Sosa, CEO y presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay, en diálogo con DIARIO HUARPE. "Todavía no hay un boom inmobiliario generalizado, pero lo que sí estamos viendo es que empieza a haber un perfil distinto. Creo que hoy responde más bien a una expectativa", señaló.

El ejecutivo vinculó ese movimiento a las inversiones anunciadas para la provincia en minería y energía, y planteó que su materialización podría cambiar el panorama. "Si esas inversiones se materializan y sigue el impacto, a largo plazo puede ser significativo. Si tomamos como referencia lo que está pasando en Vaca Muerta, el horizonte que tiene San Juan es realmente muy atractivo", afirmó. Y agregó: "San Juan puede llegar a vivir una realidad paralela a la de Neuquén si lo que están diciendo empieza a suceder".

Alquileres, el primer impacto

Consultado sobre qué sectores sentirían primero el efecto de una eventual llegada de población por trabajo, Sosa apuntó a los alquileres. "Va a haber gente que compre, pero va a haber muchísima gente que alquile. El primer impacto se va a ver en los alquileres, principalmente con las empresas, los profesionales y los técnicos que muchas veces no compran", explicó. En ese sentido, anticipó que la demanda se orientará a "casas de mediana y buena calidad para familias", y también a departamentos y alojamientos corporativos.

El CEO de RE/MAX también se refirió a los desafíos que plantea el crecimiento. Para Sosa, el principal obstáculo no está en la capacidad de construcción, sino en la infraestructura: "Lo más preocupante, lo más difícil, es la infraestructura de las provincias: rutas, caños, electricidad. Nadie quiere hacer la inversión; no la hace la provincia, no la hace la Nación". Y fue categórico: "El desafío más grande que va a empezar a tener la Argentina es la infraestructura".

Un mensaje para los propietarios

Ante la consulta sobre qué hacer con un lote o un departamento en una provincia minera, Sosa recomendó no esperar pasivamente. "Si yo tuviera el lote, buscaría construir arriba y, si no tuviera capital, me asociaría con alguien para hacerlo, pensando en el producto que va a demandar la primera ola, que serán técnicos y profesionales", sostuvo. Para quien ya tiene un departamento, el consejo fue ponerlo "en condiciones" para competir en ese mercado que se viene.

Sosa también relativizó el peso actual del crédito hipotecario. "Hoy el préstamo hipotecario no tiene tanta participación como todos quisiéramos. La clase media y el asalariado no están viendo esa demanda", dijo, y estimó que el porcentaje de argentinos que accede a vivienda propia "ronda el 10% o menos".

La mirada de RE/MAX

Consultado sobre si la empresa tiene planes específicos para ampliar su oferta en provincias mineras, Sosa fue prudente: "No tenemos un plan necesariamente para eso. Puede ocurrir que indirectamente participemos o seamos la pata comercializadora de algunos proyectos, pero no de manera evidente". La compañía tiene presencia en San Luis, San Juan y Mendoza dentro de la región de Cuyo, y una red que, según destacó, opera con los mismos estándares en todo el país".