Un ginecólogo irá a juicio por dos acusaciones de violación en Jáchal

San Juan se prepara para una audiencia judicial que genera gran expectativa en el departamento de Jáchal. El médico ginecólogo Miguel Maza deberá presentarse ante las autoridades el próximo 22 de julio para enfrentar un control de acusación. El profesional de la salud está siendo investigado por dos hechos vinculados al delito de abuso sexual con acceso carnal.

La cita legal está fijada para las nueve de la mañana y representa un paso fundamental antes de llegar al juicio propiamente dicho. En este proceso el juez de Garantías tiene la responsabilidad de estudiar los argumentos presentados por la fiscalía que encabeza Gastón Salvio con la colaboración de Micaela Moyano. También se evaluarán las pruebas que ambas partes pretenden utilizar durante el futuro debate oral.

Maza realizó un cambio en su equipo de defensa recientemente lo que añade un nuevo elemento a esta etapa pública. Si durante la audiencia no se presentan inconvenientes legales que detengan el avance del expediente el caso será elevado definitivamente a la siguiente instancia. Posteriormente se realizará un sorteo para designar a un magistrado diferente quien será el encargado de dictar sentencia en el juicio final.