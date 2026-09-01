Un hipoacúsico violó a su hija durante 10 años: piden 15 años de cárcel

La justicia de San Juan avanzó en la elevación a juicio de una causa penal que involucra a un hombre hipoacúsico de 55 años, acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal, reiterados y agravados por el vínculo, la convivencia y la edad de la víctima, de la cual resultó damnificada su propia hija durante más de 10 años. Durante la audiencia de control de acusación, realizada este lunes, la fiscal Claudia Ruíz Carignano y el equipo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) CAVIG formalizaron la acusación y adelantaron que solicitarán una pena de 15 años de prisión para el imputado.

Los hechos investigados habrían ocurrido en la vivienda familiar ubicada en el departamento de Rawson, donde la víctima convivió bajo constantes intimidaciones y agresiones físicas. Según la presentación del Ministerio Público Fiscal, el primer ataque sexual se registró entre los años 2002 y 2003, cuando la damnificada tenía apenas cuatro o cinco años.

A partir de ese momento se inició una etapa de abusos constantes que se prolongó por más de 10 años. En su testimonio posterior, la joven recordó que el 11 de abril de 2008, a la edad de 11 años, su progenitor le entregó golosinas y dinero a cambio de su silencio.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, el acusado aprovechaba los momentos en que quedaban a solas en la vivienda o realizaba los ataques en el dormitorio mientras los hermanos dormían en las otras camas. En el año 2015, ante la resistencia de la joven, el hombre la agredió físicamente hasta provocarle un desmayo. Ese mismo año, el imputado fue detenido brevemente por un caso de violencia familiar después de que agrediera a su mujer y a sus hijos. No obstante, al recuperar la libertad, el presunto agresor se trasladó a Neuquén para refugiarse con su familia.

Tras la partida de su progenitor, la víctima continuó bajo presión psicológica en su propio hogar. En ese periodo, según consta en la investigación judicial, su madre la responsabilizaba por el alejamiento familiar y la amenazaba constantemente diciéndole que "si no la cuidaba, le iba a decir a su papá que volviera".

Esta manipulación provocó que la joven mantuviera el secreto durante años, llegando incluso a ausentarse de eventos familiares como el casamiento de uno de sus hermanos para evitar cualquier tipo de encuentro con tal de no verlo.

Finalmente, en el año 2024, tras comenzar un tratamiento psicológico y psiquiátrico, la joven, que en ese momento tenía 25 años, se presentó ante la UFI CAVIG y radicó la denuncia. En su declaración, que dio origen a la investigación penal, la joven describió el profundo temor que le generaba la presencia del acusado, señalando textualmente que "Sentía escalofríos al verlo".

Luego de la denuncia, el sospechoso permaneció prófugo de la justicia por el lapso de un año, hasta que el 20 de diciembre de 2025 fue detenido por las fuerzas de seguridad en la provincia de Neuquén y posteriormente trasladado a la provincia de San Juan, donde quedó alojado en calidad de detenido.

En la reciente audiencia penal presidida por la jueza de Garantías Carolina Parra, quien subrogó al magistrado Eugenio Barbera, se dio luz verde a la elevación de la causa al debate oral.

Durante el acto, que contó con la asistencia de una intérprete de lengua de señas para facilitar la comunicación del procesado, la defensa técnica liderada por el abogado Mario Morán planteó objeciones sobre tres de los cinco hechos imputados, argumentando la ausencia de elementos de prueba suficientes. Sin embargo, la magistrada desestimó el planteo defensivo y habilitó el juicio, por lo que el tribunal correspondiente deberá fijar la fecha para el inicio de las audiencias de debate.