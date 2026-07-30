Un hombe acuchilló a su pareja tras violar la perimetral, pero no irá preso

La justicia sanjuanina resolvió la situación legal de Franco Santiago Navarro, quien recibió una pena de un año de prisión condicional tras admitir su responsabilidad en un ataque violento contra su expareja en Pocito. El fallo se alcanzó mediante un acuerdo de juicio abreviado luego de que se comprobaran tres delitos en concurso real que incluyen lesiones leves agravadas por el vínculo, violación de domicilio y desobediencia a una orden judicial.

El violento episodio se desencadenó durante la madrugada del pasado 22 de julio de 2026, alrededor de la una, cuando el agresor vulneró la seguridad de la vivienda saltando la pared del fondo. En ese momento, la víctima se encontraba en el sector de la cocina acompañada por su hijo menor de edad. Navarro la sorprendió por la espalda y le propinó un fuerte golpe de puño en la cabeza y el rostro, lo que le provocó un desvanecimiento temporal.

Al recobrar el conocimiento, la mujer constató que el sujeto la había herido en el pecho con un elemento punzante antes de escapar por el mismo sitio por el que ingresó. Ante la emergencia, solicitó auxilio a sus familiares, quienes se comunicaron con el sistema 911. Al llegar al lugar, los efectivos policiales asistieron a la damnificada, quien intentaba contener una hemorragia con una toalla.

Un operativo cerrojo permitió la detención del atacante 40 minutos después del hecho en las inmediaciones de las calles Independencia y Jocolí Uno. Al momento de ser capturado, el hombre presentaba heridas que se habría provocado él mismo. Por su parte, los profesionales del servicio médico 107 constataron que el corte sufrido por la víctima en su mama izquierda era superficial.

A pesar de que el agresor tenía una prohibición de acercamiento vigente desde septiembre de 2025, la resolución judicial le permitirá evitar el ingreso a un establecimiento penitenciario. El proceso estuvo bajo la órbita de la UFI CAVIG y la fiscalía a cargo de Fernando Bonomo.