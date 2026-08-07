Un hombre fue baleado por su vecino después de que este lo confundiera con un posible ladrón. El episodio ocurrió de madrugada en el barrio San Luis, Rawson, cuando Braian Lucero Morales subió al techo de su propia vivienda tras escuchar ruidos y esperar la llegada de la Policía. En medio de la situación, Hugo Jacinto Narbaez efectuó varios disparos y uno de ellos impactó a Morales en la zona del cuello y el tórax.

El hecho ocurrió el 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 2:55, cuando Morales se encontraba en su vivienda junto a su esposa, Romina Miranda, y la hija de ambos.

La familia había escuchado ruidos provenientes del techo de la casa, por lo que decidió llamar al 911 para solicitar la presencia policial.

Mientras esperaban el arribo del móvil, Morales subió al techo para intentar determinar qué estaba ocurriendo. Su esposa, en tanto, salió hasta la esquina para esperar a los efectivos.

Su vecino escuchó ruidos y comenzó a disparar

En ese momento, Hugo Jacinto Narbaez, vecino de Morales, también había escuchado ruidos en el fondo de su vivienda.

Según explicó posteriormente, creyó que podía tratarse de un intruso y tomó un arma de fuego. Narbaez realizó varias detonaciones, que aseguró haber efectuado hacia el aire.

Sin embargo, uno de los proyectiles alcanzó a su vecino, que en ese momento se encontraba sobre el techo de su propia casa.

La bala impactó entre el cuello y el tórax

Mientras se encontraba en la esquina, Romina Miranda escuchó varias detonaciones de arma de fuego y regresó inmediatamente hacia su domicilio.

Al llegar, encontró a su esposo todavía sobre el techo y advirtió que había recibido un disparo en la zona comprendida entre el cuello y el tórax.

Morales intentó bajar sosteniéndose de la pared, pero no pudo continuar y terminó cayendo al suelo.

Su esposa observó que estaba gravemente herido y que perdía abundante sangre, por lo que volvió a comunicarse de inmediato con el 911 para solicitar una ambulancia.

El hombre fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde recibió atención médica.

El vecino admitió que había disparado

Después del episodio, Narbaez se presentó espontáneamente ante los investigadores y reconoció haber efectuado los disparos.

El hombre explicó que había reaccionado después de escuchar ruidos en el fondo de su vivienda y que realizó las detonaciones hacia el aire.

Además, entregó voluntariamente a la Policía el arma de fuego utilizada, su credencial de legítimo usuario, 12 cartuchos y el cargador.

Por disposición del fiscal interviniente, quedó detenido.

Lo condenaron a dos años de prisión condicional

La causa terminó mediante un acuerdo de juicio abreviado. El tribunal declaró a Hugo Jacinto Narbaez autor penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Por el hecho recibió una pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional, además de las costas del proceso.

El tribunal dispuso que durante dos años deberá fijar residencia y someterse al control de la Dirección de Protección al Preso Liberado y Excarcelado, de acuerdo con las reglas de conducta establecidas por la Justicia.

Narbaez continuará en libertad, mientras que el arma utilizada será decomisada y posteriormente destruida.