Un hombre reconoció abusar de una nena de 6 años en juicio abreviado, sin embargo la condena no será en prisión por lo cuál quedará en libertad. José Luis Ventrice de 66 años, aceptó este jueves en juicio abreviado una condena de un año y seis meses por abuso simple a la menor. La condena Ventrice la cumplirá en libertad ya que la pena es menor a tres años. El acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa del ahora condenado fue homologada por el juez de garantías Figuerola.

Según pudo investigar y demostrar el MPF, Ventrice "manoseo" en más de una oportunidad a la menor. En aquel momento la niña tenía seis años y en la actualidad tiene siete. Según revelaron fuentes judiciales en la audiencia la menor es vecina de Ventrice. Es en esa situación que el adulto se aprovechó para abusarla.

La denuncia llegó a la Justicia a través de ANIVI, quien investigó el hecho a través del fiscal Raúl Iglesias. Según se pudo saber, la menor contó la situación en la intimidad familiar lo cual activó a la denuncia inmediata. Tras la declaración de la menor en Cámara Gesell, dónde contó lo sucedido, se procedió a la detención del Ventrice. Aunque luego de la formalización de la investigación quedó en libertad.

Ahora Ventrice además de la condena, deberá cumplir una serie de medidas entre ellas el no acercarse a menos de 300 metros de la víctima.