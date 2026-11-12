Un grave caso de maltrato animal conmocionó a Pocito. Dos cachorros de entre cinco y seis meses fueron rescatados luego de que un proteccionista denunciara que sufrían abusos sexuales por parte de su dueño. Los animales presentaban lesiones y, pese a la atención veterinaria, uno de ellos murió.

El hecho salió a la luz a mediados de octubre, cuando un proteccionista tomó conocimiento de lo que sucedía a partir de comentarios de vecinos. Con la ayuda de otra persona dedicada a la protección animal, logró retirar a los dos perros de la vivienda y trasladarlos para que recibieran atención veterinaria.

El profesional que los examinó constató signos de maltrato y lesiones compatibles con abusos sexuales. Sin embargo, el estado de una de las cachorras era tan delicado que no pudo sobrevivir.

A partir de la denuncia, intervino el Juzgado de Faltas de Pocito y comenzó una investigación junto con efectivos de la Policía Rural. La causa avanzó y el jueves 5 de noviembre se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Cruce de los Andes.

Durante el procedimiento, las autoridades encontraron otras mascotas y seis aves que, presuntamente, eran ofrecidas para la venta. Los animales fueron retirados del domicilio y el propietario, un changarín de 34 años, quedó detenido por una infracción vinculada a la Ley de Maltrato y Crueldad Animal.

Según la información publicada por Tiempo de San Juan, el hombre primero negó los hechos, pero posteriormente admitió lo sucedido e intentó justificar su accionar al señalar que había querido ayudar a uno de los cachorros a defecar.

La resolución judicial

El hombre permaneció dos días detenido y recuperó la libertad el sábado 7 de noviembre. En el Juzgado de Faltas consideraron que, dadas sus condiciones de vulnerabilidad y la falta de antecedentes, era conveniente aplicar una medida de concientización.

Por ese motivo, deberá completar el curso "Responsabilidad y Cuidado de Animales", que se dicta en la Escuela de Convivencia de la Universidad de Congreso. Además, tiene prohibido volver a tener animales en su domicilio.

La resolución también estableció una prohibición de acercamiento y contacto con algunos integrantes de su familia que declararon en la causa. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en una nueva detención.

Otra investigación

Durante el allanamiento, las autoridades también recibieron información sobre una posible situación de abuso contra una menor de edad que integraría el entorno familiar del hombre.

La situación fue comunicada a la UFI Anivi, que dio intervención al organismo de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se realizaron exámenes médicos y se reunieron testimonios. De acuerdo con las fuentes judiciales citadas por el medio, inicialmente se habría descartado la existencia de un delito sexual contra la niña.