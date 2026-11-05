Un hombre fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por golpear a su madre durante un episodio de violencia familiar ocurrido en Pocito. Se trata de Antonio Ricardo Araya, declarado responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo, en perjuicio la damnificada.

La sentencia se resolvió el 3 de noviembre de 2026, durante una audiencia del Procedimiento Especial de Flagrancia, mediante un acuerdo de juicio abreviado. Además de la pena, la Justicia declaró reincidente al acusado y dispuso su prisión preventiva hasta que el fallo quede firme, con alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

Cómo ocurrió el hecho en Pocito

El episodio ocurrió el 1 de noviembre, aproximadamente a las 9:35, en una vivienda del barrio Las Piedritas II. Según la investigación, Araya se encontraba en estado de ebriedad cuando protagonizó una discusión con su hermano.

En ese contexto, su madre intervino para separarlos y recibió un golpe en la frente por parte de su hijo. La agresión le provocó lesiones leves, con un tiempo estimado de curación de cuatro días.

Tras lo sucedido, la madre y la hermana del hombre dieron aviso al sistema de emergencias 911. Personal policial de la Comisaría Séptima llegó al domicilio y aprehendió al acusado en situación de flagrancia, alrededor de las 9:50.

La intervención judicial

Durante la audiencia del 3 de noviembre se declaró el caso como de flagrancia y las partes avanzaron con un acuerdo de juicio abreviado. De esa manera, se resolvió imponerle a Araya seis meses de prisión efectiva, con costas, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

La intervención estuvo a cargo del fiscal Nicolás Eduardo Alvo López, mientras que la audiencia fue presidida por la jueza de Flagrancia María Gema Guerrero. La defensa del acusado fue ejercida por el abogado Carlos Reiloba.