El viento Zonda dejó este jueves una jornada marcada por distintos incendios en San Juan. Durante el día se registraron focos en Alto de Sierra y sectores de Rawson y Pocito, donde las ráfagas complicaron los operativos y favorecieron la propagación de las llamas.

Otro incendio ocurrió durante la tarde que obligó a desplegar bomberos y maquinaria en Valle Fértil. El foco se produjo en Baldes de las Chilcas, por calle Córdoba, a unos 7 kilómetros de Villa San Agustín, dentro de una zona rural utilizada para pastoreo.

El fuego afectó aproximadamente ocho hectáreas de campo. Si bien el viento no tuvo la misma intensidad registrada en otros sectores de la provincia, sopló con la fuerza suficiente para avivar las llamas y dificultar las tareas de control.

Ocho hectáreas alcanzadas por el fuego

El incendio avanzó sobre la vegetación de la zona y las llamas alcanzaron gran altura durante algunos momentos del operativo. El paso del fuego dejó amplios sectores cubiertos de cenizas, además de árboles y arbustos quemados.

Para contener el foco trabajaron Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios. El operativo contó también con un tanque cisterna y maquinaria perteneciente a Vialidad Provincial.

A las tareas se sumaron máquinas de la Municipalidad de Valle Fértil, utilizadas para realizar picadas cortafuego y evitar que las llamas continuaran extendiéndose sobre el campo. Personal de Obras Sanitarias también colaboró con el abastecimiento de agua.

Abrieron picadas para frenar el avance del incendio

El operativo se concentró en contener las llamas y generar sectores de corte que impidieran que el fuego alcanzara una superficie mayor dentro de la finca de pastoreo.

Tras el trabajo de los distintos equipos, continuaron las tareas de control sobre el terreno afectado para evitar posibles reactivaciones. Hasta el momento no se reportaron personas heridas ni viviendas alcanzadas por este incendio. Tampoco se informaron oficialmente las causas que dieron origen al foco.