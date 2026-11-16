Un incendio arrasó un edificio comercial de cuatro plantas en la isla turística de Phuket, en Tailandia, y dejó un saldo de 11 personas fallecidas y otras 16 heridas. El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes 16 de noviembre y afectó a un inmueble que albergaba un restaurante y alojamientos en alquiler.

El fuego comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada, hora local, en la comunidad de Patong. Según informó la policía, los bomberos necesitaron aproximadamente dos horas para controlar las llamas y luego encontraron los cuerpos de las víctimas.

Las tareas de los bomberos y los heridos

“Los bomberos tardaron dos horas en controlar el incendio y encontraron 11 personas muertas”, señaló un agente policial citado por la agencia AFP. Entre las víctimas había ciudadanos tailandeses y birmanos, según la información difundida por las autoridades.

Además de los fallecidos, otras 16 personas fueron atendidas en un hospital por inhalación de humo y lesiones provocadas por cristales rotos. Las autoridades no informaron inicialmente mayores detalles sobre la identidad de las víctimas.

Investigan las causas del incendio

La causa del fuego se encontraba bajo investigación, según indicó el agente policial que brindó información sobre el operativo. El funcionario pidió mantener su identidad en reserva porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.

El hecho volvió a poner en discusión las condiciones de seguridad en establecimientos nocturnos y turísticos de Tailandia. En julio, un incendio en un bar de Bangkok había causado alrededor de 40 muertes, mientras que el siniestro del club Santika, durante las celebraciones de Año Nuevo de 2009, dejó 67 fallecidos y más de 200 heridos.