Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en mayo una caída del 1,2% interanual a precios constantes, de acuerdo al relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Pese a este retroceso, el sector mostró un leve crecimiento del 1,2% en la comparación mensual desestacionalizada.

Con estos resultados, el acumulado de los primeros cinco meses del año evidencia una contracción del 3,1%, reflejando un escenario aún complejo para el comercio minorista, atravesado por la caída del poder adquisitivo y cambios en los hábitos de consumo.

Gentileza CAME

En cuanto a la situación de los comercios, el 48,2% de los encuestados consideró que su nivel de actividad se mantuvo estable en comparación con el año anterior, aunque este indicador mostró un descenso respecto a abril. En paralelo, creció el segmento de comerciantes con evaluación negativa, que pasó del 39,6% al 45,1%.

Las expectativas hacia los próximos doce meses muestran un panorama de cautela. Casi la mitad de los consultados (48,4%) prevé una continuidad sin grandes cambios, mientras que el 38,8% confía en una recuperación y el 12,8% proyecta un empeoramiento de la actividad.

En materia de inversión, el clima es mayormente adverso: el 59,4% de los comerciantes considera que no es un buen momento para invertir, frente a un 12,5% que sí ve oportunidades y un 28,1% que mantiene una postura indefinida.

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El análisis por rubros muestra comportamientos dispares. Farmacia lideró el crecimiento interanual con un 8,2%, seguida por Perfumería (2,3%) y Alimentos y bebidas (0,2%). En contraste, los mayores retrocesos se registraron en Bazar, decoración y muebles (-8,9%) y Textil e indumentaria (-5,2%), sectores más vinculados al consumo no esencial.

El informe también destacó el crecimiento del comercio online. Las ventas digitales de los comercios con local físico aumentaron un 15,2% interanual y un 3,7% en comparación mensual, aunque este desempeño no logró compensar la caída general del sector.

El comportamiento del consumo evidencia una reconfiguración estructural, con una demanda concentrada en productos de primera necesidad. Esta tendencia impacta de lleno en los rubros no esenciales, que absorben la mayor parte de la retracción.

Desde el lado de la oferta, el sostenimiento de las ventas depende cada vez más de estrategias como promociones, financiamiento y liquidaciones. Sin embargo, el aumento de los costos operativos y las actualizaciones tarifarias generan una fuerte presión sobre los márgenes de rentabilidad.

En este contexto, el sector pyme proyecta una estabilización condicionada por factores estacionales y la necesidad de liquidar stock, en un escenario donde la recuperación plena aún no logra consolidarse.