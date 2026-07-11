El Mundial 2026 no solo concentra la atención de millones de fanáticos frente a cada partido, sino que también parece influir en la vida sentimental de muchas personas. Así lo indica un estudio realizado por la plataforma de citas Second Love, que detectó un incremento en la actividad de sus usuarios durante la competencia y reveló que una amplia mayoría considera que el torneo facilita ocultar relaciones extramatrimoniales.

Según el relevamiento, el 68% de las mujeres y el 70% de los hombres consultados afirmaron que durante un evento deportivo de la magnitud de una Copa del Mundo resulta más sencillo mantener una infidelidad sin ser descubierto, debido a los cambios en las rutinas y al tiempo que muchas personas dedican a seguir los partidos.

El estudio fue elaborado a partir del análisis de más de dos millones de usuarios latinoamericanos y toma como referencia tanto el comportamiento registrado durante el Mundial de Qatar 2022 como las tendencias observadas en la actual edición del torneo.

La investigación también señala que durante el Mundial aumentó un 25% el registro de mujeres en la plataforma respecto de períodos habituales. Además, el 65% de las consultadas manifestó que aprovecharía el contexto del campeonato para iniciar una aventura amorosa o reencontrarse con alguien especial, especialmente durante los encuentros más importantes de su selección.

En contraste, el comportamiento masculino mostró una tendencia diferente. Solo el 15% de los hombres aseguró que estaría dispuesto a dejar de ver un partido del Mundial para asistir a una cita romántica. De acuerdo con la plataforma, durante la competencia la actividad masculina disminuye alrededor de un 20%, ya que gran parte de su atención se concentra en el certamen.

El informe también elaboró un ranking de los países latinoamericanos donde más crecen las interacciones vinculadas con relaciones paralelas durante los grandes torneos de fútbol. Brasil encabeza la lista, seguido por Argentina, Colombia, México y Uruguay.

Desde la compañía explicaron que los eventos deportivos de gran magnitud suelen modificar la dinámica de las relaciones de pareja. Las extensas jornadas frente al televisor, las reuniones con amigos, los cambios en los horarios y una menor disponibilidad emocional pueden hacer que algunas personas sientan que pasan a un segundo plano dentro de la relación.

Según el análisis, esa percepción favorece la búsqueda de nuevas formas de compañía o conexión emocional, lo que se refleja en un aumento de la actividad en aplicaciones de citas durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

Si bien el estudio expone tendencias registradas entre los usuarios de la plataforma, sus resultados reflejan comportamientos específicos de esa comunidad y no necesariamente representan a la totalidad de la población latinoamericana.