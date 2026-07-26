La empresa israelí Navitas Petroleum quedó en el centro de una controversia luego de que trascendiera su participación en proyectos de exploración hidrocarburífera vinculados a las Islas Malvinas, una situación que abrió un nuevo frente diplomático para el Gobierno de Javier Milei.

Según una investigación publicada por el diario Perfil, la compañía posee una participación relevante en el proyecto Sea Lion, uno de los principales desarrollos offshore ubicados en la cuenca al norte de las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

El informe sostiene que Navitas controla el 65% del emprendimiento y que su actividad en la zona no recibió hasta el momento una condena pública del Gobierno argentino, a diferencia de la posición sostenida por administraciones anteriores.

La publicación recuerda que desde 2022 continúa vigente una inhabilitación dispuesta por el Estado argentino contra empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental vinculada a las Islas Malvinas.

La controversia tomó mayor dimensión luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera días atrás que desconocía la situación cuando fue consultado por periodistas. Posteriormente, la Cancillería señaló que profundizaría el análisis del caso.

“Es lo que sé en este momento. Tendríamos que profundizar con Cancillería”, expresó Ravier, según reproduce el artículo.

Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó la posición histórica argentina sobre la cuestión Malvinas y aseguró que continuará adoptando las medidas previstas por el derecho internacional para resguardar los derechos soberanos del país.

Navitas Petroleum fue fundada en 2015 y tiene sedes en Herzliya (Israel), Houston (Estados Unidos) y Londres. La empresa desarrolla proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en distintos mercados internacionales.

La investigación plantea interrogantes sobre el alineamiento político entre la administración Milei e Israel y el impacto que podría tener la participación de una compañía israelí en un proyecto hidrocarburífero ubicado en un área cuya soberanía reclama la Argentina.

La naviera chilena

Agregado a esta situación conflictiva con la soberanía nacional, una naviera chilena negocia sumarse a la logística de la explotación petrolera en Malvinas. Se trata de la empresa Easter Island Naviera (EIL) entabló negociaciones formales con las autoridades coloniales británicas de las islas.

El escenario geopolítico y económico en el Atlántico Sur suma un nuevo capítulo de tensión para la diplomacia argentina.

Según confirmaron fuentes del sector, representantes de la firma mantuvieron reuniones con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC) —organismo dedicado a impulsar el desarrollo económico isleño— y mantuvieron contactos con más de una docena de empresas locales y la Cámara de Comercio de las islas.

El objetivo central de la naviera, que habitualmente opera el trayecto entre Valparaíso y la Isla de Pascua, es consolidar una ruta marítima mensual regular desde Punta Arenas orientada al abastecimiento general y a la infraestructura energética.

El megaproyecto Sea Lion

Las tratativas de la firma trasandina coinciden con el avance del ambicioso proyecto petrolero en la cuenca norte de las islas, denominado Sea Lion. El emprendimiento, liderado por la compañía israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration, prevé iniciar la extracción comercial de crudo a partir de 2028.

El plan de desarrollo contempla un desembolso inicial de US$ 1.800 millones. En una primera etapa se prevé extraer más de 170 millones de barriles de petróleo, con proyecciones de ampliación que podrían duplicar dicha cifra. El valor del yacimiento a largo plazo podría superar los US$ 10.000 millones.

Desde la perspectiva del Estado Argentino, estas actividades son consideradas una explotación ilegal de recursos naturales en aguas y territorios cuya soberanía se encuentra ilegítimamente ocupada por el Reino Unido y bajo disputa reconocida por las Naciones Unidas.

La conexión trasandina y el rechazo argentino

El interés de la naviera chilena no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una red de vínculos comerciales preexistentes entre el sur de Chile y el archipiélago. Actualmente, la aerolínea LATAM opera la principal conexión aérea continental con la base militar de Mount Pleasant, al tiempo que diversos proveedores chilenos abastecen a los isleños en materia de pesca, alimentos e insumos de infraestructura.

Desde el organismo británico FIDC, tanto su director ejecutivo, Zachary Franklin, como el gerente de proyectos, Sam Cockwell, ponderaron el avance de las conversaciones y calificaron como un "interés claro" la reactivación de una ruta marítima permanente entre el continente y las islas.

En las últimas semanas, la Cancillería argentina presentó una protesta formal ante el Gobierno británico por el paso del buque militar HMS Medway por aguas en disputa antes de cruzar el estrecho de Magallanes. El reclamo fue desestimado por el Foreign Office.

En el ámbito legislativo local, bloques de la oposición exigen al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre la estrategia frente a la pesca ilegal y el avance de las licencias hidrocarburíferas unilaterales en la zona de exclusión.

