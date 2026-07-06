La polémica por los salarios de los funcionarios municipales en la ciudad bonaerense de Colón escaló en las últimas horas luego de que el intendente Waldemar Giordano, dirigente de La Cámpora, publicara un video mostrando un recibo de sueldo para desmentir las cifras que comenzaron a circular en redes sociales y que provocaron fuertes cuestionamientos de vecinos y dirigentes opositores.

La controversia comenzó con la difusión de una planilla en la que se detallaban los supuestos haberes del gabinete municipal. Según ese documento, el jefe comunal percibiría $7.577.763,61, mientras que la secretaria General de Gobierno y Coordinación, Natalia Yanina Avetta, cobraría $5.638.848,60.

Frente a la repercusión que generó esa información, Giordano publicó un descargo en sus redes sociales. En el video mostró un recibo con un salario neto de $5.686.759,28 y aseguró: "Esto es lo que cobra un intendente municipal". Además, sostuvo que "no puede cobrar menos que ese importe" y agregó que, aunque podría percibir una suma mayor, "nunca fue su intención".

Sin embargo, el video también generó nuevos interrogantes. El documento exhibido no permitió observar el nombre del titular del recibo ni la fecha de emisión, por lo que surgieron dudas respecto de la vigencia del comprobante y de si efectivamente correspondía al intendente.

En paralelo, el debate se trasladó a los datos oficiales del Presupuesto Municipal 2026. Según la información publicada, el Concejo Deliberante aprobó una partida de $169.731.674,09 destinada a la Dirección Superior Ejecutiva, área que comprende los gastos correspondientes al intendente, la Secretaría General de Gobierno y el funcionamiento de ambas dependencias.

De acuerdo con la ejecución presupuestaria correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, el municipio ya había devengado $81.454.868,31 para esa partida. A partir de esos datos, el medio que difundió la investigación estimó que los ingresos promedio vinculados a esa estructura superaron los 6 millones de pesos mensuales durante el primer semestre del año, aunque ese monto corresponde a la ejecución presupuestaria del área y no constituye, por sí solo, el salario individual del intendente.

La discusión también reavivó la comparación con el sueldo del presidente Javier Milei. Según los datos difundidos, el mandatario nacional percibe $4.066.018 mensuales, una remuneración que permanece congelada desde diciembre de 2023 por decisión del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, el vocero presidencial Manuel Adorni había explicado que el Presidente dispuso mantener su salario sin aumentos de manera indefinida como parte de la política de austeridad impulsada por el Gobierno nacional.

La difusión del recibo por parte de Giordano no logró cerrar la controversia y el debate sobre las remuneraciones de los funcionarios municipales volvió a instalarse en la agenda pública, con cuestionamientos sobre el nivel de los salarios políticos y la utilización de los recursos públicos.