El juicio contra Daniel Ramón Pino, un jubilado de 72 años que años atrás se desempeñó como asesor político en Pocito, ingresó en su etapa decisiva. El hombre enfrenta una acusación por presunta distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil y este jueves se desarrollarán los alegatos finales del proceso.

La causa es llevada adelante por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. El fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo concluyeron esta semana la presentación de la prueba documental ante el juez Diego Manuel Sanz. Desde el Ministerio Público Fiscal anticiparon que solicitarán una condena de seis años de prisión, mientras que la defensa, encabezada por el abogado Marcelo Montaño, buscará la absolución del acusado.

La investigación se originó a partir de tres reportes emitidos por la organización estadounidense National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) durante los años 2021, 2022 y 2025. Según la acusación, esos informes detectaron el envío de archivos con contenido de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

Posteriormente, la información fue remitida desde la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos de la Ciudad de Buenos Aires a San Juan, donde comenzó la investigación local. Los pesquisas atribuyen a Pino la utilización de una cuenta de correo electrónico, una línea telefónica y distintas direcciones IP vinculadas a la difusión del material investigado.

De acuerdo con la acusación fiscal, algunos de los intercambios detectados incluían pedidos específicos de contenido identificado con la sigla "CP", utilizada internacionalmente para referirse a pornografía infantil. Además, los reportes habrían registrado el envío de al menos 11 videos.

Durante un allanamiento realizado en el domicilio del acusado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares y una computadora. En esos dispositivos encontraron más de 800 imágenes de contenido pornográfico, entre las cuales detectaron material que involucraría a menores de edad.

Las pericias efectuadas sobre los archivos determinaron que varias de las víctimas que aparecen en las imágenes y videos analizados serían niños y niñas de corta edad. Según la investigación, algunas tendrían alrededor de seis años.

El caso también tomó relevancia por los antecedentes personales del acusado. Fuentes vinculadas a la causa señalaron que Pino tuvo participación en la actividad política de Pocito como asesor en el Concejo Deliberante y mantuvo vínculos con sectores partidarios del departamento.

Además, trascendió que durante su residencia en Estados Unidos fue condenado por un episodio de violencia familiar. De acuerdo con los antecedentes incorporados a la causa, la agresión tuvo como víctima a su esposa y derivó en una condena judicial en ese país. Tras cumplir con las disposiciones impuestas por la Justicia estadounidense, el sanjuanino fue deportado.

Con la etapa probatoria prácticamente finalizada, el proceso judicial entra ahora en una instancia clave. Este jueves las partes expondrán sus alegatos ante el tribunal, que posteriormente deberá resolver la situación procesal del acusado.