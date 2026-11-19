El juez de Faltas y Convivencia de Pocito, Sergio Martín Escamilla, recibió a Juan Andrés Salas Burbano, magistrado de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en infracciones flagrantes del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Según informó el juzgado pocitano, la visita surgió del vínculo académico entre ambos. La jornada comenzó en la sede judicial y continuó en el Concejo Deliberante.

Durante el encuentro, los jueces conversaron sobre cómo se organizan los tribunales en Argentina y Ecuador, cómo se reparten las competencias entre los distintos órganos judiciales y qué lugar ocupa la autonomía municipal.

Escamilla juró en julio de 2024, cuando Pocito puso en marcha su Juzgado de Faltas y Convivencia. Entre sus iniciativas recientes está el proyecto que dio origen a la ordenanza contra los escapes ruidosos, una modificación del Código de Faltas y Convivencia que prevé multas de hasta $10 millones.

Salas Burbano interviene en causas penales de flagrancia en Quito. Es magíster en Derecho Penal y en 2017 presentó en la Universidad Andina Simón Bolívar una tesis sobre la acusación particular y los derechos de las víctimas. En 2024 publicó un trabajo sobre los plazos que rigen entre la aprehensión de un sospechoso y la audiencia de flagrancia en Ecuador.