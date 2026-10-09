Un artículo publicado por Perfil reflotó la iniciativa para construir un túnel de alta montaña que conecte San Juan con Chile y forme parte de un corredor bioceánico. La publicación destacó su potencial para el comercio internacional, la minería y el turismo, aunque la obra continúa siendo un proyecto de integración regional.

El proyecto del túnel de Agua Negra volvió a aparecer en la agenda mediática nacional a partir de una nota publicada por el diario Perfil, que presentó la iniciativa como una de las obras de infraestructura vial más ambiciosas previstas para atravesar la Cordillera de los Andes y conectar San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile.

Bajo el título “Agua Negra: el megaproyecto a 4 mil metros de altura que perforará la Cordillera de los Andes”, el medio repasó las características de la iniciativa y su potencial para mejorar la conexión terrestre entre Argentina y Chile. El artículo puso el foco en la posibilidad de contar con un paso internacional que permita sostener el tránsito durante todo el año, incluso ante las condiciones climáticas que habitualmente afectan a la cordillera durante el invierno.

La publicación planteó que el túnel podría convertirse en una pieza estratégica del corredor bioceánico, al facilitar la conexión entre el centro-oeste argentino, los puertos del Atlántico brasileño y las terminales portuarias del Pacífico chileno. Entre los principales objetivos mencionados aparecen la reducción de los costos logísticos de exportación y el impulso al intercambio comercial y turístico.

El impacto para San Juan y la actividad minera

Uno de los ejes del artículo fue la importancia que tendría la obra para la economía sanjuanina, en particular por la actividad minera. Perfil señaló que la provincia concentra importantes recursos de cobre, oro y plata, y sostuvo que la conexión con los puertos chilenos podría facilitar el traslado de minerales hacia los mercados de Asia-Pacífico.

La conexión con Coquimbo y La Serena también aparece como un factor relevante para ampliar las posibilidades de intercambio comercial y turístico entre ambos países. En ese esquema, Agua Negra es presentado como una alternativa para mejorar la integración territorial y la salida de las producciones regionales hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, el artículo aborda el emprendimiento desde sus posibilidades y características técnicas, sin que su publicación implique un anuncio oficial sobre el inicio de las obras ni una confirmación de nuevos plazos de ejecución.

Los desafíos técnicos de atravesar la cordillera

La nota también hizo hincapié en las dificultades geológicas que supone construir un túnel a gran altura. Para ese apartado, incorporó declaraciones de Patricia Sruoga, vicepresidenta de la Comisión de Volcanología y Geotermia de la Asociación Geológica Argentina, quien advirtió sobre las particularidades de las formaciones rocosas de la zona.

Según explicó la especialista, el perfil geológico del área presenta rocas resistentes, aunque con sectores afectados por alteraciones hidrotermales que pueden reducir su resistencia mecánica. En ese contexto, señaló la importancia de realizar un monitoreo continuo durante la perforación para detectar zonas de debilidad y la presencia de fluidos subterráneos.

Perfil también mencionó la posibilidad de utilizar tuneladoras de última generación, conocidas como TBM, una tecnología que permitiría avanzar mediante excavación mecánica y reducir la dependencia de los métodos tradicionales de perforación y voladura con explosivos.

La complejidad del terreno, la altitud y las condiciones tectónicas forman parte de los desafíos que debería afrontar una obra de estas características.