Un menor detenido por los millonarios robos a una joyería y Bonanno

La investigación por dos de los robos más importantes registrados en los últimos días en San Juan terminó uniendo ambos expedientes con un mismo protagonista: un adolescente de apenas 15 años. Según la Fiscalía, el menor habría participado tanto del millonario asalto a una joyería como del robo a la vivienda de la reconocida familia Bonanno, hechos ocurridos con apenas cuatro días de diferencia.

El primero de los golpes ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando delincuentes ingresaron a una joyería de la Peatonal y se llevaron alhajas, cadenas, anillos, pulseras, mallas de reloj y otros elementos, todo valuado entre $30.000.000 y $40.000.000.

Cuatro días después, durante la madrugada del jueves, otro robo de gran magnitud volvió a conmocionar a la provincia. Esta vez, los delincuentes ingresaron a la vivienda de la familia Bonanno y escaparon con US$25.000 en efectivo y alrededor de $3.000.000.

La conexión entre ambos hechos surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad y otras medidas investigativas. Con esas pruebas, la Fiscalía solicitó tres allanamientos en domicilios de Chimbas. Si bien el objetivo inicial era localizar a uno de los sospechosos mayores de edad, durante los procedimientos los investigadores lograron establecer que el mismo adolescente de 15 años habría intervenido en los dos robos.

En la vivienda de la madre del menor secuestraron $1.450.000 en efectivo y un teléfono celular. La mujer declaró que su hijo no reside en ese domicilio, aunque manifestó que lo visita todos los días.

El procedimiento más relevante se realizó en la casa de quien sería la pareja de uno de los sospechosos. Allí los investigadores secuestraron la ropa que presuntamente utilizó durante uno de los hechos y también hallaron pulseras, anillos, aros y mallas de reloj que comenzaron a ser reconocidos por las víctimas del robo a la joyería, reforzando así la hipótesis de que ambos hechos fueron cometidos, al menos en parte, por los mismos autores.

El fiscal explicó que aún resta corroborar oficialmente la edad del sospechoso, aunque toda la información reunida indica que tendría 15 años. Por ese motivo, las actuaciones relacionadas con el adolescente serán remitidas al Juzgado de Menores, mientras la UFI continuará investigando a los mayores de edad que habrían participado en ambos golpes.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, en el robo a la casa de la familia Bonanno actuaron tres personas y todavía faltan identificar y detener a dos de los presuntos autores, ambos mayores de edad. En el asalto a la joyería, en tanto, también habría participado al menos otro adulto.

Los investigadores continúan analizando cámaras de seguridad y otras evidencias para reconstruir los movimientos de la banda y avanzar con la identificación de todos los involucrados en dos de los robos más resonantes registrados esta semana en San Juan.