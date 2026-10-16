Un adolescente fue interceptado durante la madrugada de este viernes 16 de octubre en Rawson, luego de que intentara escapar mientras circulaba en bicicleta por el barrio Güemes. Al revisar la mochila que llevaba, los efectivos encontraron una tumbera y un cartucho calibre 12/70 que estaría percutado.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 2, cuando los uniformados observaron al joven mientras transitaba por calle Vidart. Según el reporte policial, al advertir la presencia de los efectivos, el adolescente aceleró la marcha e intentó darse a la fuga.

Sin embargo, fue alcanzado e interceptado poco después en calle Francia. Durante el control, los policías revisaron una mochila negra y descubrieron el arma de fabricación casera junto con el cartucho.

Intervino el Juzgado de Menores

El operativo estuvo a cargo del cabo Kevin Sánchez, de la Unidad Operativa Barrial, y del cabo primero Rubén Montaña, perteneciente a la Unidad Operativa Ansilta.

Tras constatar que se trataba de un menor de edad, los efectivos realizaron consultas con el Juzgado de Menores de Segunda Nominación para determinar cómo proceder.

Por disposición judicial, el arma y el cartucho quedaron secuestrados y fueron trasladados al depósito de la Comisaría 25 para las actuaciones correspondientes.

En cuanto al adolescente, la Justicia ordenó que fuera entregado a su madre en el lugar, por lo que no quedó alojado en una dependencia policial.

El caso continúa bajo actuaciones judiciales y se realizarán pericias sobre los elementos secuestrados para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del procedimiento.