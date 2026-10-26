Germán Exequiel Calvo Herrera fue condenado a un mes de prisión efectiva por sacarse fotos con un arma de fuego y publicarlas en Facebook. La audiencia de este lunes comenzó con el control de su detención y la formalización de la investigación, pero terminó con un acuerdo de juicio abreviado por el delito de apología del delito.

Según explicó Ana Paula Amarfil, Ayudante Fiscal, el hombre publicaba fotografías en las que aparecía empuñando armas de fuego y, en algunas imágenes, se las colocaba sobre la boca mientras realizaba gestos que, de acuerdo con la acusación, instigaban a cometer delitos.

El alcance de las publicaciones fue otro de los aspectos que se tuvo en cuenta. El perfil de Facebook tenía alrededor de 4.000 seguidores, por lo que las imágenes podían llegar a un número indeterminado de personas.

Calvo Herrera recibió una pena de un mes de prisión de cumplimiento efectivo porque registraba condenas anteriores. Además, la Justicia lo declaró reincidente.

Un dato particular de la causa es que el arma que aparecía en las fotografías no fue encontrada. Sin embargo, el fiscal explicó que las publicaciones y su alcance fueron suficientes para avanzar con la acusación y llegar a una condena.

Otro caso reciente por fotos con armas

La condena se conoce pocos días después de otro caso similar en San Juan. El miércoles 21 de octubre, Martín Alejandro Vargas, un joven de 18 años, recibió dos años de prisión en suspenso por los delitos de apología del delito y tenencia simple de arma de guerra.

La investigación comenzó luego de que los investigadores detectaran fotografías que Vargas publicaba en Instagram, donde posaba con armas de fuego y acompañaba las imágenes con inscripciones que llamaron la atención de las autoridades.

A partir de esas publicaciones, la investigación permitió identificar al joven y localizar su domicilio en el barrio Nueva Argentina, en Chimbas. Durante un allanamiento, los efectivos encontraron dos pistolas aptas para disparar y 46 proyectiles. Las armas, además, tenían sus números de identificación adulterados.

A diferencia de lo ocurrido con Calvo Herrera, en ese caso los investigadores sí encontraron el armamento que aparecía en las fotografías. La Justicia también ordenó profundizar las averiguaciones sobre la procedencia de una de las pistolas, ante la sospecha de que podría pertenecer a la Policía de San Juan.

Vargas admitió su responsabilidad y aceptó la condena de dos años de prisión en suspenso, por lo que no deberá cumplir la pena en la cárcel mientras respete las condiciones establecidas.

Los dos episodios tienen un punto en común: publicaciones en redes sociales que terminaron en una investigación penal. Sin embargo, las condenas fueron diferentes tanto por los delitos atribuidos como por las circunstancias particulares de cada causa.