Javier Nicolás Almirón y Roberto Matías Salinas Árabe realizaron una insólita ola de robos de surtidores en Pocito y terminaron condenados a un mes y medio de prisión efectiva. Ambos tenían antecedentes penales y fueron declarados reincidentes tras un acuerdo de juicio abreviado.

Los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2026, cuando vecinos de la zona advirtieron que dos sujetos estaban sustrayendo surtidores del frente de distintas viviendas y dieron aviso a la Policía. A partir de esa alerta, efectivos realizaron recorridas preventivas y lograron localizar y detener a los sospechosos.

En poder de los dos hombres encontraron al menos siete surtidores que habían sido robados. Después de las detenciones, los propietarios comenzaron a presentarse en la comisaría para realizar las denuncias correspondientes, reconocer los elementos sustraídos y recuperarlos.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Paula Arredondo, quien llegó a un acuerdo de juicio abreviado con las defensas de ambos imputados. En la audiencia se estableció una pena de un mes y medio de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno.

Uno de los puntos que se tuvo en cuenta para determinar la condena fueron los antecedentes penales de los acusados. Almirón había cumplido su última condena en abril de 2026, mientras que Salinas Árabe había terminado de cumplir la suya en febrero del mismo año.

Debido a esos antecedentes y a las condiciones previstas por la ley, el Ministerio Público Fiscal también solicitó que ambos fueran declarados reincidentes, una medida que quedó incluida en la resolución del caso.