Un inesperado respaldo internacional volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, le pidió públicamente al primer ministro Benjamin Netanyahu que Israel reconozca la soberanía argentina sobre el archipiélago y que aplique sanciones contra el Reino Unido.

El funcionario realizó el planteo a través de su cuenta de X y cuestionó además las actividades de exploración y explotación petrolera que se desarrollan en las islas bajo control británico.

El pedido a Netanyahu

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado”, escribió Ben Gvir, quien además acusó a los británicos de “robar” recursos al pueblo argentino.

En el mismo mensaje, el funcionario reclamó que Israel imponga sanciones al Reino Unido mientras continúe la ocupación y apuntó especialmente contra las perforaciones petroleras que se realizan en el área.

El planteo fue dirigido directamente a Netanyahu, por lo que no implica que Israel haya modificado oficialmente su posición sobre la soberanía de las Malvinas. Se trata de una declaración política de uno de los integrantes del Gobierno israelí.

El petróleo, en el centro de la disputa

Las declaraciones de Ben Gvir se conocen mientras Argentina endureció su postura frente a las actividades petroleras en las islas.

El Gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia a empresas vinculadas al proyecto Sea Lion y pidió investigar sus operaciones, además de solicitar medidas que podrían incluir el eventual decomiso de los hidrocarburos que sean extraídos.

El proyecto petrolero contempla avanzar con perforaciones en aguas próximas a las Malvinas y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión entre Argentina y el Reino Unido.

El contexto internacional

El respaldo del ministro israelí llega además en un momento en que la cuestión Malvinas volvió a ganar espacio en la agenda internacional.

Estados Unidos también quedó involucrado en la discusión después de que Donald Trump planteara revisar la posición histórica de Washington sobre el archipiélago. En paralelo, el Gobierno británico reafirmó que considera indiscutible su soberanía sobre las islas.