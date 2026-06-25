La pasión por el fútbol encontró un espacio de inclusión, compañerismo y aprendizaje en la Escuela de Educación Especial Dra. Carolina Tobar García. Allí, más de 60 estudiantes participan de un Mundialito que nació por iniciativa de los propios jóvenes y que hoy se convirtió en una de las actividades más esperadas de la semana. Ana Laura Abad, docente, y Celina Luna, vicedirectora, hablaron con DIARIO HUARPE y expusieron detalles del programa y también de la escuela.

Los estudiantes disfrutan del mundialito en la escuela de Rawson. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Abad expuso que la propuesta surgió a partir del entusiasmo de los alumnos por el deporte más popular del país. "Fue por iniciativa de los jóvenes. Aman el fútbol y es una actividad que permite la vinculación y el disfrute de un rato en la escuela", señaló.

La escuela cuenta con una matrícula de entre 100 y 110 estudiantes, de los cuales entre 60 y 65 se inscribieron para formar parte de la competencia. Los equipos fueron creados por los propios participantes, quienes eligieron nombres que van desde Barcelona e Inter Miami hasta otros originales como Ícones y Águilas. "La creatividad es inmensa acá en Carolina", destacó la docente.

Mucho más que un torneo

El Mundialito fortalece la inclusión, los vínculos sociales y el sentido de pertenencia escolar. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Los partidos se desarrollan durante las últimas dos horas de los lunes y jueves. Actualmente, la competencia ya ingresó en la etapa de eliminatorias y los organizadores preparan premios para los ganadores. "Va a haber copas, panchos, de todo", comentó Abad.

Más allá de lo deportivo, la iniciativa tiene un fuerte componente pedagógico. Según explicó la docente, el Mundialito permite fortalecer la escucha, el trabajo en grupo y la integración con contenidos de distintas áreas. "Tenemos algunas cuestiones de conducta y el fútbol, que es un deporte maravilloso, permite potenciar valores como el cuidado y la paciencia. La importancia es inmensa", afirmó.

Una escuela que apuesta por la inclusión

La competencia ya se encuentra en etapa de eliminatorias. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

La vicedirectora de la institución, Celina Luna, explicó que la escuela recibe estudiantes desde los 12 hasta los 18 años y ofrece distintas propuestas educativas y de formación laboral.

Además de los niveles académicos, los jóvenes participan en talleres de cocina, arte, cerámica y carpintería, donde adquieren herramientas que les permiten proyectar una futura inserción laboral. "La idea es que aprendan algún oficio que les permita desenvolverse después en la sociedad y contar con una salida laboral", indicó.

Luna también remarcó que la demanda para ingresar a la institución continúa creciendo. Actualmente existen estudiantes en lista de espera para el ciclo lectivo 2027, una situación que refleja la necesidad de más espacios educativos especializados.

Mientras tanto, el Mundialito sigue rodando. Entre goles, festejos y camisetas imaginarias, los estudiantes encuentran en el fútbol una oportunidad para compartir, aprender y disfrutar, demostrando que el deporte puede ser una poderosa herramienta de inclusión y crecimiento personal.