Un integrante de la banda de música tropical Hechizo Tropical murió en la madrugada del domingo en Mar del Plata luego de descompensarse tras su presentación en un boliche, en un hecho que generó conmoción en el ambiente artístico local.

El joven pertenecía al grupo Hechizo Tropical. (Gentileza)

La víctima fue identificada como Lucas Herrera, de 31 años, quien se había presentado junto a su grupo en el local bailable Viva Juliana, ubicado en la zona de avenida Monseñor Zabala y Santa Cruz. Tras finalizar el show, el músico se descompensó y debió ser asistido de urgencia.

Según la información difundida, el artista fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos, donde ingresó ya sin vida pese a los intentos de asistencia médica.

Desde el propio boliche informaron la suspensión inmediata del evento a través de un comunicado: “Lamentamos informar que el evento fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó luego de su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente falleció”, señalaron.

De acuerdo a las primeras versiones, el músico habría sufrido una descompensación súbita al bajar del escenario, con un cuadro que incluyó convulsiones y un posible paro cardíaco, aunque las causas exactas aún no fueron confirmadas oficialmente y se aguardan peritajes médicos.

La organización del evento decidió cancelar el resto de la programación en señal de respeto y duelo, mientras que otros grupos del circuito tropical también suspendieron sus presentaciones ante la noticia del fallecimiento.

El caso generó fuerte impacto en la movida musical de Mar del Plata, donde colegas, amigos y seguidores despidieron al artista en redes sociales, destacando su trayectoria dentro de la banda y expresando acompañamiento a su familia.

Por el momento, la investigación no reportó irregularidades en el local y se espera el resultado de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte del músico.