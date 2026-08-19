Un insólito episodio ocurrido en un centro de cuidado infantil de Córdoba terminó con una mujer detenida luego de que una docente descubriera que un monedero encontrado por un nene de dos años contenía 71 envoltorios con una sustancia que sería cocaína.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre calle Bernasconi, en el barrio Ampliación Cabildo. Según informaron fuentes policiales, el chico estaba jugando cuando encontró el monedero en el piso, después de que su madre lo llevara al lugar.

La docente advirtió que el menor manipulaba el objeto y decidió revisarlo. En su interior encontró 71 pequeños envoltorios con una sustancia que posteriormente fue constatada como cocaína.

La madre volvió a buscar el monedero

Después de dejar a su hijo en el centro de cuidado infantil, la mujer se retiró. Sin embargo, tiempo después regresó al establecimiento y reclamó el monedero que había perdido.

Ante esa situación, las docentes dieron aviso al 911. La Policía llegó al lugar y procedió a detener a la mujer, que quedó a disposición de la Justicia.

En el procedimiento también intervino la Policía Federal Argentina, mientras los investigadores comenzaron a trabajar para determinar el origen de la droga y establecer cuál era su destino.

La advertencia del ministro de Seguridad

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, destacó públicamente la actuación de las docentes que detectaron la situación antes de que el nene pudiera abrir o manipular los envoltorios.

“Un monedero rosa. 70 dosis de cocaína adentro. Y la mano de un nene de dos años tratando de abrirlo en la alfombra de un Centro de Cuidado Infantil”, escribió el funcionario en X.

Quinteros remarcó que la capacitación y el compromiso del personal del establecimiento permitieron detectar el hecho y dar aviso rápidamente a las autoridades.

También valoró la intervención de la Policía de Córdoba y posteriormente de la Policía Federal, y calificó la presencia de droga en un centro de cuidado infantil como “una alarma social gravísima”.

El funcionario aseguró además que el Gobierno provincial actuará con firmeza ante situaciones de este tipo y advirtió: “El que exponga a un menor al narcotráfico, va preso”.

Qué investiga ahora la Justicia

La investigación quedó centrada en establecer cómo llegó el monedero al centro de cuidado infantil, de dónde provenían los 71 envoltorios y cuál era su destino.

También deberán determinarse las circunstancias en las que la droga fue encontrada y la eventual responsabilidad de la mujer detenida.

Por el momento, el procedimiento permitió retirar la sustancia del alcance de los niños y activar la intervención policial y judicial correspondiente.